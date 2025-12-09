onedio
13 Yıl Boyunca Havalimanında Unutulan Uçak Nihayet Kaldırıldı: 120 Bin Dolara Mal Oldu

13 Yıl Boyunca Havalimanında Unutulan Uçak Nihayet Kaldırıldı: 120 Bin Dolara Mal Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 13:24

Hindistan’da Air India’ya ait bir kargo uçağı tam 13 yıl boyunca havalimanında kimsenin hatırlamadığı bir şekilde bekledi. Boeing 737-200 tipi uçak, şirket kayıtlarında bile görünmüyordu. Air India yetkilileri, kendilerine resmi bildirim gelene kadar bu uçağın kendilerine ait olduğunu bile bilmiyordu. Üstelik yıllarca park ücreti işlemeye devam etmişti.

İşte tarihin en tuhaf havacılık unutkanlığı...

Kaynak

13 yıl boyunca unutulan uçak, havalimanı yetkililerinin fark etmesiyle ortaya çıktı.

13 yıl boyunca unutulan uçak, havalimanı yetkililerinin fark etmesiyle ortaya çıktı.

Uçak, 2012 yılında hizmet dışı bırakıldıktan sonra Kolkata Havalimanı’nın uzak bir noktasına park edildi. O dönem yaşanan şirket birleşmeleri, devir süreçleri ve belge eksiklikleri nedeniyle uçak zamanla kayıtlardan silinmiş gibiydi. Çalışanların değişmesi ve arşiv hataları da uçağın tamamen unutulmasına yol açtı.

Aradan geçen yıllar boyunca havalimanı, standart park ücretlerini işlemeye devam etti. Ancak Air India, kendilerine yapılan ilk uyarıda bu uçağın kendilerine ait olmadığını savundu. Şirket, uzun süren incelemelerin ardından uçağın kendilerine ait olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. İç denetim raporu, model kodundan kullanım geçmişine kadar tüm detayların Air India’ya ait olduğunu netleştirdi.

Bu süreçte uçağın tarihçesi de yeniden hatırlandı. Boeing 737, 1982’de Indian Airlines filosuna katılmış, yıllar içinde Alliance Air, India Post gibi kurumlarda kullanılmış ve en sonunda 2012’de tamamen kullanım dışı bırakılmıştı.

Resmi kayıtlar unutsa bile park ücreti unutmadı...

Resmi kayıtlar unutsa bile park ücreti unutmadı...

Kolkata Havalimanı, tüm bu süre boyunca uçak için normal park tarifesi uyguladı. 13 yılın sonunda ortaya çıkan rakam yaklaşık 10 milyon rupi, yani 120 bin dolardı. Üstelik uçağın çalışmayan haliyle taşınması da ayrı bir operasyon gerektiriyordu. Boeing 737-200, piste kadar çekildi, ardından özel bir taşıyıcı platformla karayoluna alındı.

Uçak, Bengaluru’daki Kempegowda Uluslararası Havalimanı’na taşındı. Burada artık uçmayacak ancak bakım teknisyenleri için eğitim platformu olarak kullanılacak. Yani 13 yıl boyunca kimsenin fark etmediği uçak, en sonunda emekli bir şekilde yeni bir görevle hayatına devam edecek.

Peki nasıl olur da bir uçak unutulur?

Peki nasıl olur da bir uçak unutulur?

Uçağın unutulmasının temel nedeni, Air India ve Indian Airlines şirketlerinin birleşme süreçlerinde yaşanan kayıt boşluklarıydı. Kargo uçuşu görevlerinde sık sık farklı kurumlara kiralanması, mülkiyetin bir süre net görünmemesine yol açtı. India Post’a verilen son hizmetten sonra uçak rafa kaldırıldığında, görev değişimleri nedeniyle uçağı takip eden teknik ekip gibi bölümler de değişmişti.

Air India yönetimi, yaşanan karışıklığın özelleştirme süreci sonrası fark edildiğini belirtti.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
