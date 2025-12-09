13 Yıl Boyunca Havalimanında Unutulan Uçak Nihayet Kaldırıldı: 120 Bin Dolara Mal Oldu
Hindistan’da Air India’ya ait bir kargo uçağı tam 13 yıl boyunca havalimanında kimsenin hatırlamadığı bir şekilde bekledi. Boeing 737-200 tipi uçak, şirket kayıtlarında bile görünmüyordu. Air India yetkilileri, kendilerine resmi bildirim gelene kadar bu uçağın kendilerine ait olduğunu bile bilmiyordu. Üstelik yıllarca park ücreti işlemeye devam etmişti.
İşte tarihin en tuhaf havacılık unutkanlığı...
13 yıl boyunca unutulan uçak, havalimanı yetkililerinin fark etmesiyle ortaya çıktı.
Resmi kayıtlar unutsa bile park ücreti unutmadı...
Peki nasıl olur da bir uçak unutulur?
