13 Yıl Boyunca Havalimanında Unutulan Uçak Nihayet Kaldırıldı: 120 Bin Dolara Mal Oldu

Uçak, 2012 yılında hizmet dışı bırakıldıktan sonra Kolkata Havalimanı’nın uzak bir noktasına park edildi. O dönem yaşanan şirket birleşmeleri, devir süreçleri ve belge eksiklikleri nedeniyle uçak zamanla kayıtlardan silinmiş gibiydi. Çalışanların değişmesi ve arşiv hataları da uçağın tamamen unutulmasına yol açtı.

Aradan geçen yıllar boyunca havalimanı, standart park ücretlerini işlemeye devam etti. Ancak Air India, kendilerine yapılan ilk uyarıda bu uçağın kendilerine ait olmadığını savundu. Şirket, uzun süren incelemelerin ardından uçağın kendilerine ait olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. İç denetim raporu, model kodundan kullanım geçmişine kadar tüm detayların Air India’ya ait olduğunu netleştirdi.

Bu süreçte uçağın tarihçesi de yeniden hatırlandı. Boeing 737, 1982’de Indian Airlines filosuna katılmış, yıllar içinde Alliance Air, India Post gibi kurumlarda kullanılmış ve en sonunda 2012’de tamamen kullanım dışı bırakılmıştı.