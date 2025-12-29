onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
29 Aralık 2025 – 4 Ocak 2026 Haftanın Sayı Sekansı

etiket 29 Aralık 2025 – 4 Ocak 2026 Haftanın Sayı Sekansı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
29.12.2025 - 19:13

Bu hafta gökyüzüyle birlikte çalışan çok güçlü bir sayı kapısı açılıyor.

Bu sekans, yıl kapanışı ile yeni yıl eşiği arasında kaderi mühürleyen, dağınık enerjiyi toparlayan ve “kalıcı olanı” hayata sabitleyen bir frekans taşır. Rastlantısal değildir; bu dizi istikrar, korunma ve ilahi zamanlama üzerine kuruludur.

Bu hafta kullanılan her niyet, söylenen her söz ve alınan her karar uzun vadeli sonuç doğurur.

O yüzden bu sekans bilinçli ve disiplinli kullanılmalıdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

SAYI SEKANSININ DERİN ANLAMI

SAYI SEKANSININ DERİN ANLAMI

8 – MADDESEL GÜÇ VE KARMA DENGESİ

8 sayısı bu dizinin omurgasıdır.

Para, statü, güç, sınırlar ve karşılığını alma enerjisini temsil eder.

• Emek–karşılık dengesi kurulur

• Hak edilen geri gelir

• Maddi ve manevi gücün yerli yerine oturması sağlanır

Bu hafta 8 sayısı aktifken yapılan niyetler boşa düşmez, mutlaka sonuç üretir.

17 – İLAHİ KORUMA VE YÜKSELEN ŞANS

17, görünmeyen bir koruma kalkanıdır.

Beklenmedik kazaları, yanlış kararları ve manipülasyonları engeller.

• Doğru kişilerle karşılaştırır

• Yanlıştan sessizce uzaklaştırır

• Şansı “çaba ile” buluşturur

Bu sayı, özellikle kaderi zorlayan durumlarda devreye girer.

29 – DUYGUSAL ARINMA VE KARAR NETLİĞİ

29 sayısı kalp alanını temizler.

Eski kırgınlıkları, yükleri ve belirsizlikleri kapatma frekansıdır.

• Aşkta netlik getirir

• Duygusal manipülasyonları keser

• İçsel kararsızlığı sonlandırır

Bu hafta 29 aktifken verilen duygusal kararlar geri dönüşsüzdür.

44 – SAĞLAM TEMEL VE KORUYUCU DUVAR

44 bir “usta sayıdır”.

Hayatın temeline çelik gibi bir yapı kurar.

• Negatif enerjilere karşı güçlü koruma

• İş, para ve aile alanında sağlamlık

• Dağılmayı önleyen yüksek titreşim

44 çalıştığında kolay yıkılmaz, kolay sarsılmazsınız.

1010 – İLAHİ ZAMANLAMA VE KADER KAPISI

1010 bu dizinin mühür sayısıdır.

“Şimdi” demektir. Ertelemenin bittiği yerdir.

• Doğru zamanın açılması

• Kaderin hızlanması

• Evrensel destekle hareket

1010 aktifken yapılan niyet evrende duyulur.

HAFTA BOYUNCA KULLANIM REHBERİ

HAFTA BOYUNCA KULLANIM REHBERİ

AŞK İÇİN

Bu sekans aşkta söz değil tavır ister.

• Her gün sabah veya gece şu niyetle okunabilir:

8 – 17 – 29 – 44 – 1010

Etkisi:

– Netleşmeyen ilişkiler netleşir

– Gerçek niyetler açığa çıkar

– Sağlıksız bağlar çözülür

– Kalıcı ilişki enerjisi aktive olur

Bu hafta aşkta “beklemek” değil, kendini net seçmek kazandırır.

SAĞLIK İÇİN

Sekans bedende özellikle kemikler, dişler, dizler, sinir sistemi ve cilt üzerinde çalışır.

• Sessizce ve düzenli okunması önerilir

• Panik anlarında 3 kez içten tekrarlanabilir

Etkisi:

– Enerji dağınıklığını toplar

– Bedeni koruma altına alır

– İyileşme sürecini hızlandırır

Disiplinli rutin + bu sekans = toparlanma.

PARA VE İŞ İÇİN

Bu hafta para planlı olanı seçer.

• İş görüşmesi, imza, karar öncesi 7 kez okunabilir

• Hesapsız harcamalarda kaçınılmalıdır

Etkisi:

– Para kaçışını durdurur

– Kalıcı kazanç kapıları açar

– Maddi istikrar sağlar

Özellikle borç kapatma, yapılandırma ve uzun vadeli planlar desteklenir.

KORUNMA İÇİN

44 ve 17’nin birlikte çalıştığı nadir dizilerden biridir.

• Evden çıkmadan önce 1 kez

• Zor ortamlara girmeden önce 3 kez

Etkisi:

– Nazar ve negatif niyetleri etkisizleştirir

– Enerji vampirlerine karşı sınır çizer

– Kişiyi görünmeyen şekilde korur

Bu koruma sessizdir ama etkilidir.

HAFTANIN ALTIN KURALI

Bu sekans aceleye gelmez.

Abartı değil, istikrar ister.

Her gün kısa ama bilinçli kullanıldığında etkisi katlanır.

KAPANIŞ NİYETİ

“Hayatıma giren her şey sağlam, temiz ve kalıcı olsun.

Doğru zamanda, doğru yerdeyim.

Hak ettiğim bereket bana akıyor.”

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam