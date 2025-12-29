29 Aralık 2025 – 4 Ocak 2026 Haftanın Sayı Sekansı

Bu hafta gökyüzüyle birlikte çalışan çok güçlü bir sayı kapısı açılıyor.

Bu sekans, yıl kapanışı ile yeni yıl eşiği arasında kaderi mühürleyen, dağınık enerjiyi toparlayan ve “kalıcı olanı” hayata sabitleyen bir frekans taşır. Rastlantısal değildir; bu dizi istikrar, korunma ve ilahi zamanlama üzerine kuruludur.

Bu hafta kullanılan her niyet, söylenen her söz ve alınan her karar uzun vadeli sonuç doğurur.

O yüzden bu sekans bilinçli ve disiplinli kullanılmalıdır.