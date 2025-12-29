onedio
29 Aralık 2025 – 4 Ocak 2026 Haftalık Numereskobunuz: 8 – 17 – 29 – 44 – 1010

Dr.Astrolog Şenay Devi
29.12.2025 - 19:02

29 Aralık 2025 – 4 Ocak 2026 Haftalık Numereskobunuz: 8 – 17 – 29 – 44 – 1010

Bu hafta, yıl kapanışı ile yeni yıl eşiği arasında açılan güçlü bir bolluk–bereket–aşk kapısı bulunuyor. Bu sayı sekansı, niyetin suyla birleştiğinde hızla yayılmasını ve kalıcı etki yaratmasını destekleyen bir frekans taşır. Etkisi hızlıdır ancak aceleci değildir; bilinçli ve düzenli uygulandığında derin çalışır.

Aşağıda, bir hafta boyunca suya okunarak içilecek mühür, ardından 1’den 9’a kadar doğum yılı sayıları için bu sekansın aşk, iş, şans, para ve ilişkiler alanındaki detaylı etkileri yer almaktadır.

Bir Hafta Uygulanacak

Bir Hafta Uygulanacak

BOLLUK – BEREKET – AŞK MÜHRÜ

(Suya okunarak içilir)

Bu mühür sabahları, tercihen uyanır uyanmaz veya akşam yatmadan önce uygulanır. Oda sıcaklığında bir bardak su yeterlidir. Suya bakarak, sakin bir zihinle okunur ve ardından su içilir.

MÜHÜR METNİ

Yüce Allah’ın iradesi ve izniyle,

8’in bereketi,

17’nin ilahi koruması,

29’un kalp arınması,

44’ün sağlam temeli

ve 1010’un ilahi zamanlaması

şu anda hayatımda aktif olsun.

Aşk hayatımda netlik, huzur ve kalıcı bağlar açılıyor.

Sevgiye giden yollarım temizleniyor, kalbim güvenle doluyor.

Maddi hayatımda bolluk ve bereket artıyor.

Kazancım hayırlı, sürekli ve dengeli şekilde çoğalıyor.

İş ve ilişkilerimde doğru insanlar, doğru fırsatlar ve doğru zaman

ilahi düzenle karşıma çıkıyor.

Tüm blokajlar, gecikmeler ve karmik yükler

şu anda çözülüyor ve etkisiz hale geliyor.

Benim için olan bana kolaylıkla geliyor.

Olmayan ise ilahi hikmetle hayatımdan çıkıyor.

Yüce Allah’ın iradesiyle bu niyet

tüm boyutlarda etkin, geçerli ve kalıcıdır.

Şükürle kabul ediyorum.

Bu uygulama 7 gün boyunca aynı şekilde tekrarlanır.

SAYI SEKANSININ GENEL ETKİSİ

Bu sekansın ana teması şudur:

Geçici olan kapanır, kalıcı olan güçlenir.

8 maddi düzeni,

17 görünmeyen korumayı,

29 duygusal arınmayı,

44 sağlam yapı kurmayı,

1010 ise doğru zamanın açılmasını temsil eder.

Şimdi bu etkiyi doğum yılı sayısına göre detaylandıralım.

Doğum Yılı Sayısı 1 Olanlar

Doğum Yılı Sayısı 1 Olanlar

Bu hafta sizin için liderlik ve başlangıç haftasıdır.

Aşk hayatınızda netleşmeyen bir durum ya yön değiştirir ya da tamamen kapanır. Yarım ilişkilere tahammül azalır.

İş ve para alanında cesur ama planlı adımlar kazandırır.

Yeni bir teklif, yeni bir fikir ya da yeni bir sorumluluk gündeme gelebilir.

Bu sekans size “önce sağlam zemin” demektedir.

Şans, kendi kararınızı netleştirdiğiniz anda çalışır.

Doğum Yılı Sayısı 2 Olanlar

İlişkiler ana gündemdir.

Aşkta denge kuruluyor; veren–alan dengesizliği düzeliyor.

Bu hafta duygusal manipülasyonlardan arınırsınız.

Gerçek niyetler görünür hale gelir.

İş hayatında ortaklıklar, ekip çalışmaları ve ikili görüşmeler önem kazanır.

Para yavaş ama kalıcı akar.

Şans, sakin kalabildiğiniz ölçüde sizinle olur.

Doğum Yılı Sayısı 3 Olanlar

Zihinsel dağınıklık toparlanır.

Aşkta iletişim netleşir; söylenmeyenler söylenir.

Bu hafta konuşmalar kader belirleyicidir.

Yanlış sözler bağ koparabilir, doğru sözler bağ kurabilir.

İş ve para alanında yaratıcı fikirler öne çıkar.

Hobilerden veya yeteneklerden kazanç gündeme gelebilir.

Şans, kendinizi açık ve dürüst ifade ettiğinizde açılır.

Doğum Yılı Sayısı 4 Olanlar

Bu sekans sizinle çok uyumludur.

Hayatınızda uzun süredir bekleyen bir konu sağlam zemine oturur.

Aşkta güven, sadakat ve netlik öne çıkar.

Ciddi kararlar gündeme gelebilir.

İş ve para alanında yapılandırma, düzenleme ve kalıcı adımlar desteklenir.

Kısa vadeli değil, uzun vadeli kazanç ön plandadır.

Şans, disiplinle birleştiğinde güçlü çalışır.

Doğum Yılı Sayısı 5 Olanlar

Değişim isteği artar ancak bu hafta acele tavsiye edilmez.

Sekans sizi hızdan değil, farkındalıktan yana destekler.

Aşkta ani kararlar yerine iç sesinizi dinlemeniz gerekir.

Geçici hevesler kolay dağılabilir.

İş ve para alanında fırsatlar vardır ancak detaylar önemlidir.

Her gelen teklife hemen evet dememek gerekir.

Şans, doğru seçimi yaptığınızda devreye girer.

Doğum Yılı Sayısı 6 Olanlar

Aile, yuva ve duygusal bağlar öne çıkar.

Aşkta şifalanma ve yumuşama etkisi vardır.

Kırgınlıklar konuşulabilir, ilişkiler onarılabilir.

Evli veya uzun ilişkisi olanlar için denge kurma haftasıdır.

İş ve para alanında sorumluluk artabilir fakat karşılığı gelir.

Emek boşa gitmez.

Şans, kalpten niyet ettiğinizde çalışır.

Doğum Yılı Sayısı 7 Olanlar

İçsel farkındalık artar.

Bu hafta sezgileriniz son derece güçlüdür.

Aşkta yalnız kalma ihtiyacı artabilir; bu bir kopuş değil, içe dönüş sürecidir.

Gerçek duygular netleşir.

İş ve para alanında perde arkası gelişmeler olur.

Henüz görünmeyen ama hazırlığı yapılan fırsatlar vardır.

Şans, sabırlı olanın yanındadır.

Doğum Yılı Sayısı 8 Olanlar

Bu hafta sizin haftanızdır.

Maddi konular, güç, statü ve karşılık alma temaları çok güçlü çalışır.

Aşkta sınırlar netleşir; değersiz hissettiren bağlar çözülür.

Güçlü ve eşit ilişkiler öne çıkar.

İş ve para alanında kazanç artışı, ödeme, sonuç alma mümkündür.

Ancak kontrolcülükten kaçınmak gerekir.

Şans, adaletle hareket ettiğinizde büyür.

Doğum Yılı Sayısı 9 Olanlar

Tamamlanma ve bırakma haftasıdır.

Aşkta geçmişten gelen bir bağ kapanabilir ya da son kez gündeme gelebilir.

Bu kapanış yeni bir kapının hazırlığıdır.

Duygusal yükler hafifler.

İş ve para alanında eski bir dosya, konu ya da borç kapanabilir.

Yeni dönem öncesi sadeleşme yaşanır.

Şans, bıraktığınız ölçüde önünüzü açar.

Genel Hafta Mesajı

Genel Hafta Mesajı

Bu hafta suyla yapılan niyetler hızlı yayılır.

Sözleriniz, düşünceleriniz ve niyetleriniz uzun vadeli iz bırakır.

Kalıcı olanı seçin.

Geçici olana tutunmayın.

Olumlama Mührü

YÜCE ALLAH’IN İZNİ, RAHMETİ VE İRADESİYLE;

8’İN BEREKETİ, 17’NİN İLAHİ KORUMASI, 29’UN KALP ARINMASI,

44’ÜN SAĞLAM TEMELİ VE 1010’UN İLAHİ ZAMANLAMASI

ŞU ANDA HAYATIMDA AKTİF OLSUN.

EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ADALETLE ALIYORUM.

HAYATIMDAKİ TÜM BAĞLAR, KARARLAR VE YOLLAR

İLAHİ DÜZENLE HİZALANIYOR.

BENİM İÇİN HAYIRLI OLMAYAN HER ETKİ

TÜM BOYUTLARDA ETKİSİZ HALE GELİYOR.

AŞK HAYATIMDA NETLİK, SADAKAT VE KALICILIK MÜHÜRLENİYOR.

KALBİM GERÇEK SEVGİYLE, HUZURLA VE GÜVENLE DOLUYOR.

YANILTICI DUYGULAR, BELİRSİZLİKLER VE KARMASAL YÜKLER

İLAHİ İZİNLE ÇÖZÜLÜYOR.

SAĞLIĞIM İLAHİ KORUMA ALTINDADIR.

BEDENİM, ZİHNİM VE RUHUM UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYOR.

ŞİFA ENERJİSİ HÜCRELERİME, KANIMA VE BİLİNCİME

EN DOĞRU ŞEKİLDE AKIYOR.

MADDİ HAYATIMDA BOLLUK VE BEREKET KAPILARI AÇILIYOR.

KAZANCIM TEMİZ, KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLUYOR.

PARANIN BENDE KALMASI, ÇOĞALMASI VE HAYIRLA AKMASI

İLAHİ DÜZENLE MÜHÜRLENİYOR.

ÜZERİMDE, ALANIMDA VE YOLUMDA

HİÇBİR NEGATİF NİYET, SÖZ, BAKIŞ YA DA ETKİ TUTUNAMIYOR.

BEN İLAHİ KORUMA ALTINDAYIM.

GÖRÜNÜR VE GÖRÜNMEZ TÜM BOYUTLARDA GÜVENDEYİM.

DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU YERDEYİM.

KADERİM BENİM LEHİME ÇALIŞIYOR.

HAYATIMA GİREN HER ŞEY HAYIRLI, SAĞLAM VE KALICI OLUYOR.

YÜCE ALLAH’IN İRADESİ İLE

BU OLUMLAMA MÜHRÜ EZELDEN EBEDE,

TÜM ZAMANLARDA, TÜM BOYUTLARDA

AKTİF, GEÇERLİ VE MÜHÜRLÜDÜR.

ŞÜKÜRLE KABUL EDİYORUM.

ÖYLE DE OLDU, ÖYLE DE OLUYOR, ÖYLE DE OLACAKTIR.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

