Hangi Şarkının Klibinde Oynamalıydın?

29.12.2025 - 22:01

Müzik videoları bazen şarkının kendisinden bile efsane olur. Peki hangi müzik türü ve klip sana hitap ediyor? Renkli ve dans dolu bir pop klibi mi, karanlık bir rap hikayesi mi, yoksa sahneyi yıkan bir rock/metal klasiği mi? Cevabı bu testle öğreniyoruz! 👇

1. Bir klipte rol alsan senin sahnen nasıl başlardı?

2. Bir şarkı açtığında ilk dikkat ettiğin şey ne?

3. Bir sanatçının hangi özelliği seni etkiler?

4. Bir günlüğüne, herhangi bir sanatçının yerine sahneye çıkma şansın olsa kimi seçersin?

5. Sence gelmiş geçmiş en iyi dans koreografisine sahip klip hangisi?

6. Hayatında bir şarkı senin marşın olacak olsa, bu hangisi olur?

7. Peki, hangi grubun turnesine katılmak istersin?

8. Son olarak, favori müzik türünü öğrenelim. 👇

Guns N' Roses - Don't Cry

Beyonce - Single Ladies

Eminem - Stan

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
