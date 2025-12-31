onedio
Evinin Dağınıklık Seviyesine Göre Senin Ruh Hayvanın Hangisi?

31.12.2025 - 09:31

Evinin dağınıklığı aslında sandığından çok daha fazla şeyi ele veriyor. Koltukta duran çorap, birden ortaya çıkan makas, üç gündür göz kırpan bulaşıklar… Hepsi içindeki ruh hayvanının ipuçlarını veriyor. Asıl sonucu öğrenmek için teste başla, sonucu birlikte görelim.

1. Evin hızlı dağılmasına sebep olan şey genelde hangisi?

2. Evin biraz dağınık olduğunda ne hissedersin?

3. Peki, dolap düzenin nasıl?

4. Temizlik yapmak sana zor geliyor mu?

5. Oturma odan şu an hangisi gibi görünüyor?

6. Akşam eve geldin ve yorgunsun, ama ev de dağınık. Ne yaparsın?

7. Peki, masanın üstüne baksak ilk hangi eşyayı görürüz?

8. Evin dağınıklığı artık dayanılmaz noktaya geldiğinde ne yaparsın?

Ruh hayvanın: Köpek!

Sadık, enerjik ve sıcakkanlı havanla köpeklerle aynı ruhu taşıyorsun! Senin için en önemli şey huzur! Eşyalar oradan oraya uçabilir ama senin için önemli olan ortamın sıcaklığı ve hareketi. Dağınıklık seni boğmuyor, çünkü nasılsa üstesinden gelebiliyorsun. Köpekler gibi sadık, neşeli, sosyal ve pozitif bir ruhun var. Evine gelen herkes kendini rahat hissediyor çünkü senin enerjin o evi otomatik olarak yuva yapıyor!

Ruh hayvanın: Tilki!

Sen tam bir tilkisin! İnanılmaz yaratıcı bir enerjin var. Dağınıklık seni boğmuyor, aksine bazen ilham bile veriyor! Evinin kendi içinde bir düzeni var ve o düzeni sadece sen çözebiliyorsun. Sanatsal bir ruhun var, evini de buna göre dekore etmişsin. Her eşyanın belli bir yeri, evdeki her köşenin aynı bir ruhu var! Renkli, eğlenceli ve biraz serseri bir enerji taşıyorsun. Tilki gibi zeki, kıvrak, oyuncu bir ruha sahipsin. Evin de bu ruhu fazlasıyla yansıtıyor!

Ruh hayvanın: Kedi!

Senin ruh hayvanın kesinlikle kedi! Ev senin kutsal alanın, huzurun ve güvenli bölgen. Dağınıklık seni rahatsız ediyor, bu yüzden rutinlerin var. Ama bazen de salıyorsun, tamamen o günkü moduna bağlı. Sessiz sakin yaşayan, kendiyle kalmayı seven bir yapın var. Eşyalarınla kurduğun bağ bile farklı; hepsinin bir anlamı, bir yeri var. Kedi gibi sessiz ama etkili bir varlığın var, evdeki atmosfer bile senin ruhunu yansıtıyor.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
