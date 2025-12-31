Evinin Dağınıklık Seviyesine Göre Senin Ruh Hayvanın Hangisi?
Evinin dağınıklığı aslında sandığından çok daha fazla şeyi ele veriyor. Koltukta duran çorap, birden ortaya çıkan makas, üç gündür göz kırpan bulaşıklar… Hepsi içindeki ruh hayvanının ipuçlarını veriyor. Asıl sonucu öğrenmek için teste başla, sonucu birlikte görelim.
1. Evin hızlı dağılmasına sebep olan şey genelde hangisi?
2. Evin biraz dağınık olduğunda ne hissedersin?
3. Peki, dolap düzenin nasıl?
4. Temizlik yapmak sana zor geliyor mu?
5. Oturma odan şu an hangisi gibi görünüyor?
6. Akşam eve geldin ve yorgunsun, ama ev de dağınık. Ne yaparsın?
7. Peki, masanın üstüne baksak ilk hangi eşyayı görürüz?
8. Evin dağınıklığı artık dayanılmaz noktaya geldiğinde ne yaparsın?
Ruh hayvanın: Köpek!
Ruh hayvanın: Tilki!
Ruh hayvanın: Kedi!
