Evinin Dağınıklık Seviyesine Göre Senin Ruh Hayvanın Hangisi?

Sen tam bir tilkisin! İnanılmaz yaratıcı bir enerjin var. Dağınıklık seni boğmuyor, aksine bazen ilham bile veriyor! Evinin kendi içinde bir düzeni var ve o düzeni sadece sen çözebiliyorsun. Sanatsal bir ruhun var, evini de buna göre dekore etmişsin. Her eşyanın belli bir yeri, evdeki her köşenin aynı bir ruhu var! Renkli, eğlenceli ve biraz serseri bir enerji taşıyorsun. Tilki gibi zeki, kıvrak, oyuncu bir ruha sahipsin. Evin de bu ruhu fazlasıyla yansıtıyor!