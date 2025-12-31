Yıllar Süren Küslük Bitti: Nazlı Sabancı, Kendisine Laf Sokmaya Doyamayan Kız Kardeşiyle Barıştı!

Yıllar önce hayatımıza Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla giren Nazlı Sabancı, 2021 yılındaki masalsı düğününün ardından büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştı.

Şimdilerin en popüler, en havalı ve en merak edilen isimlerinden biri olan Nazlı, 1 senedir tadını kaçırsa da çok belli etmediği bir meseleyle uğraşıyor. 2021 yılında doğan ve eşinin oğlu olduğu kesinleşen Uzay bebeğin davası henüz kapanmış değil malumunuz...

Fakat bunun yanında Nazlı'nın tek başına dahil olduğu kaoslar da var elbette! Mesela Arzu Alara'nın doğumundan sonra iyice ayyuka çıkan kız kardeş küslüğü gibi!

Nazlı Sabancı ve kız kardeşi Hazal, yaklaşık iki yıldır birbirleriyle tek kelime etmedikleri gibi birbirlerine düzenli olarak laf sokuyor.