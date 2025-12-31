onedio
Yıllar Süren Küslük Bitti: Nazlı Sabancı, Kendisine Laf Sokmaya Doyamayan Kız Kardeşiyle Barıştı!

Yıllar Süren Küslük Bitti: Nazlı Sabancı, Kendisine Laf Sokmaya Doyamayan Kız Kardeşiyle Barıştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.12.2025 - 09:26

Yaklaşık iki yıl önce doğum yapan Nazlı Sabancı, kız kardeşini de hayatından komple çıkarmıştı. Yıllardır süren küslük bitti, kız kardeşlerden ilk poz geldi! Peki Nazlı Sabancı ve kız kardeşi Hazal Kayı arasında ne olmuştu? 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Sabancıların "nazlı" gelini Nazlı Sabancı'yı tanımayanınız yoktur!

Sabancıların "nazlı" gelini Nazlı Sabancı'yı tanımayanınız yoktur!

Yıllar önce hayatımıza Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla giren Nazlı Sabancı, 2021 yılındaki masalsı düğününün ardından büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. 

Şimdilerin en popüler, en havalı ve en merak edilen isimlerinden biri olan Nazlı, 1 senedir tadını kaçırsa da çok belli etmediği bir meseleyle uğraşıyor. 2021 yılında doğan ve eşinin oğlu olduğu kesinleşen Uzay bebeğin davası henüz kapanmış değil malumunuz... 

Fakat bunun yanında Nazlı'nın tek başına dahil olduğu kaoslar da var elbette! Mesela Arzu Alara'nın doğumundan sonra iyice ayyuka çıkan kız kardeş küslüğü gibi

Nazlı Sabancı ve kız kardeşi Hazal, yaklaşık iki yıldır birbirleriyle tek kelime etmedikleri gibi birbirlerine düzenli olarak laf sokuyor.

Hatırlamayanlar için olayları şöyle bir başa saralım müsaadenizle!

Hatırlamayanlar için olayları şöyle bir başa saralım müsaadenizle!

Ne olduysa 2023'ün kasım ayında olmuştu. Sabancı ailesine girdikten sonra attığı her adım, giydiği her kıyafet ve katıldığı her şaşaalı davetle dikkat çeken Nazlı Sabancı'nın kız kardeşiyle birbirlerini sosyal medyadan engelledikleri ortaya çıkmıştı.

Olay bu kadarla da kalmadı. O zaman manşetlere düşen olayda Nazlı Sabancı ve annesi, kardeşinden utandığı için onu hiçbir ortama sokmadığı iddia edilmişti... Üstelik Hazal'ın tek sorunun Nazlı'yla olmadığı, hem annesini hem de 2 teyzesini birden hayatından çıkardığı öne sürülmüştü. 

Hazal Kayı'nın Arzu Alara'nın mevlüdünde de yer almamasıyla beraber iddialar güçlenmiş, o günden geriye Nazlı, teyzeleri ve annesiyle kız kardeşinin olmadığı bir aile fotoğrafı kalmıştı.

Derken olay iddia olmaktan da çıktı! Hazal Kayı'nın manidar paylaşımları günlerce konuşulmuştu.

Derken olay iddia olmaktan da çıktı! Hazal Kayı'nın manidar paylaşımları günlerce konuşulmuştu.

Hazal Kayı'nın 'Kötü günler belki unutulur ama kimin el vermediğini her gün hatırlıyorum.' ve 'Bir kişiyi yargılamak onun kim olduğunu göstermez. Senin kim olduğunu gösterir.' paylaşımlarını yapması gerilimin gün geçtikçe arttığını kanıtladı. 

O kadar ki Hazal, 2023'ten bu yana birçok kez kız kardeşi Nazlı başta olmak üzere tüm ailesine laf soktuğu paylaşımlarda bulundu. Son zamanlarda ise hiç sesi soluğu çıkmıyordu ve adeta unutulmaya yüz tutmuştu.

Şaşırtan hamle geçtiğimiz saatlerde geldi! 2 yıldan uzun süredir küs olan kız kardeşler barıştı.

Şaşırtan hamle geçtiğimiz saatlerde geldi! 2 yıldan uzun süredir küs olan kız kardeşler barıştı.

Gün boyu doğum gününü kutlayanların hikayesini kendi hikayesinde paylaşan Nazlı Sabancı'nın paylaşımlarında yıllardır küs olduğu kardeşi Hazal Kayı'yı görenler afalladı. 

Bir yıl önce Hazal Uytun soyadını kullanan kız kardeşin soyadını yeniden 'Kayı'ya çevirmesi dikkat çekerken, kız kardeşlerin arasındaki problemi nasıl çözdüğü de merak konusu oldu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
