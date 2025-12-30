Bunu Beklemiyorduk: Bahar Dizisi Sona Eren Demet Evgar Yepyeni Bir Sektöre Adım Attığını Açıkladı!
Üç sezondur devam eden ve başrolünde yer aldığı Bahar dizisi final yapan Demet Evgar, AVM'de görüntülendi. Evgar, bambaşka bir sektöre adım attığını açıkladı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Bahar dizisi, geçtiğimiz gün final yaparak ekranlara veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evgar, geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından finalin ardından ilk kez görüntülendi!
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın