Bunu Beklemiyorduk: Bahar Dizisi Sona Eren Demet Evgar Yepyeni Bir Sektöre Adım Attığını Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.12.2025 - 22:59

Üç sezondur devam eden ve başrolünde yer aldığı Bahar dizisi final yapan Demet Evgar, AVM'de görüntülendi. Evgar, bambaşka bir sektöre adım attığını açıkladı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Show TV ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Bahar dizisi, geçtiğimiz gün final yaparak ekranlara veda etti.

Bahar dizisi fırtınalar estirirken en öne çıkan isim elbette ki Demet Evgar olmuştu. 

Kendine yine ve yeniden aşık eden Demet Evgar, hem dizideki muhteşem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme oturdu. Kızı Mavi ve eşiyle kurduğu sıcak yuvasıyla ayrı, içten ve cana yakın tavırlarıyla ayrı dikkat çeken Evgar, Bahar'ın finalinde de fena duygulandırmıştı.

Evgar, geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından finalin ardından ilk kez görüntülendi!

Bahar'ın reytingden dolayı mı bittiğini soran muhabire, 'Reytingten dolayı bitseydi, bizim son reytingimiz de devam eden bir reytingdi ama her şeyi tadında bırakmak lazım. Yeterli. Biraz özletelim, sıkmayalım. Şu anda zaten biriken filmler var, albüm var, yeni oyun var...' açıklamasında bulundu. 

Bunun üzerine albümü merak eden muhabire de epey detay verdi! Bir single değil, koca bir albüm çıkaracağını söyleyen Demet Evgar, en az 10 şarkı olacağının müjdesini verdi. Albümün eski şarkılardan değil, kendisine ait olan şarkılardan oluşacağını duyurdu. 

Demet Evgar'ın birkaç sene önce Can Bonomo ile çıkardığı 'Rüyamda Buluttum' şarkısına hayran kalmıştıık

İşte o anlar:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Yorum Yazın