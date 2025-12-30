Bunu Beklemiyorduk: Bahar Dizisi Sona Eren Demet Evgar Yepyeni Bir Sektöre Adım Attığını Açıkladı!

Bahar'ın reytingden dolayı mı bittiğini soran muhabire, 'Reytingten dolayı bitseydi, bizim son reytingimiz de devam eden bir reytingdi ama her şeyi tadında bırakmak lazım. Yeterli. Biraz özletelim, sıkmayalım. Şu anda zaten biriken filmler var, albüm var, yeni oyun var...' açıklamasında bulundu.

Bunun üzerine albümü merak eden muhabire de epey detay verdi! Bir single değil, koca bir albüm çıkaracağını söyleyen Demet Evgar, en az 10 şarkı olacağının müjdesini verdi. Albümün eski şarkılardan değil, kendisine ait olan şarkılardan oluşacağını duyurdu.

Demet Evgar'ın birkaç sene önce Can Bonomo ile çıkardığı 'Rüyamda Buluttum' şarkısına hayran kalmıştıık