İran Halkı Yine Sokakta: Ekonomi Protestoları Ülke Geneline Yayıldı

Tahran’daki bazı üniversitelerde öğrenciler, rejim karşıtı sloganlar atarak protesto düzenlerken, başkentin en büyük çarşısı olan Büyük Kapalı Çarşı’da bazı esnaf kepenk kapattı. Yürüyüşe geçen eylemcilere ise polis müdahale etti.

Tahran’da başlayan gösteriler, Şiraz, İsfahan ve Kirmanşah’a sıçradı ve sokaklara çıkan yüzlerce kişi rejim karşıtı sloganlar attı.

Yargı Erki Sözcüsü Cihangir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada halkı sağduyulu olmaya davet etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı’na (ILNA) göre Yargı Erki Sözcüsü Cihangir, “Düşmanların istismarına zemin hazırlayabilecek protestolara yönelmek yerine, yasal yolların izlenmesi ve somut çözüm önerilerinin sunulması gerekir.” dedi.