onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İran Halkı Yine Sokakta: Ekonomi Protestoları Ülke Geneline Yayıldı

İran Halkı Yine Sokakta: Ekonomi Protestoları Ülke Geneline Yayıldı

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.12.2025 - 09:39

İran’ın başkenti Tahran’da ekonomik sorunlar nedeniyle pazar günü başlayan protestolar, ülke geneline yayıldı. Başkentte başlayan gösteriler, Şiraz, Kirmanşah ve İsfahan’da da sürdü. Güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen protestocular için Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, halka sağduyu çağrısında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İran’da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar, 4. gününe girdi.

İran’da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar, 4. gününe girdi.

Tahran’daki bazı üniversitelerde öğrenciler, rejim karşıtı sloganlar atarak protesto düzenlerken, başkentin en büyük çarşısı olan Büyük Kapalı Çarşı’da bazı esnaf kepenk kapattı. Yürüyüşe geçen eylemcilere ise polis müdahale etti.

Tahran’da başlayan gösteriler, Şiraz, İsfahan ve Kirmanşah’a sıçradı ve sokaklara çıkan yüzlerce kişi rejim karşıtı sloganlar attı.

Yargı Erki Sözcüsü Cihangir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada halkı sağduyulu olmaya davet etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı’na (ILNA) göre Yargı Erki Sözcüsü Cihangir, “Düşmanların istismarına zemin hazırlayabilecek protestolara yönelmek yerine, yasal yolların izlenmesi ve somut çözüm önerilerinin sunulması gerekir.” dedi.

İran’ın İsfahan kentindeki protestolardan görüntüler 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın