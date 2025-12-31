İran Halkı Yine Sokakta: Ekonomi Protestoları Ülke Geneline Yayıldı
İran’ın başkenti Tahran’da ekonomik sorunlar nedeniyle pazar günü başlayan protestolar, ülke geneline yayıldı. Başkentte başlayan gösteriler, Şiraz, Kirmanşah ve İsfahan’da da sürdü. Güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen protestocular için Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, halka sağduyu çağrısında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran’da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar, 4. gününe girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran’ın İsfahan kentindeki protestolardan görüntüler 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın