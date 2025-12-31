onedio
Bebek Otel, Kütüphane ve Amaya İsimli Mekanlar Kaymakamlık Kararıyla Kapatıldı

Ali Can YAYCILI
31.12.2025 - 08:47

İstanbul’da sosyetenin ve ünlü isimlerin uğrak noktası olan üç popüler mekana, uyuşturucu operasyonu sonrası kapatma cezası verildi. Kitaplık arkasındaki gizli geçitlerle girilen Kütüphane, Bebek Otel ve Amaya isimli mekanlar kaymakamlık kararıyla 1 ay kapatıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasının yankıları sürüyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Emniyet güçlerinin geçtiğimiz günlerde düğmeye bastığı ve şehir genelinde 34 farklı eğlence merkezi ile otele eş zamanlı düzenlediği baskınların idari sonuçları netleşmeye başladı. Yapılan incelemeler ve ele geçirilen suç unsurları neticesinde, ünlülerin sıkça tercih ettiği Bebek Otel, Kütüphane ve Amaya isimli işletmeler hakkında kaymakamlık tarafından bir ay süreyle kapatma kararı uygulandı.

Soruşturmanın detaylarına göre, 28 Aralık tarihinde gerçekleşen operasyonlarda söz konusu mekanlarda yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeye rastlanmıştı. Özellikle boğaz hattının simge mekanlarından biri olan Bebek Otel’deki aramalarda iki parça halinde kokain ve likit esrar olduğu düşünülen maddeler ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar bulundu. Bu bulgular, idari yaptırım sürecini hızlandıran en önemli etkenler arasında yer aldı.

Kapatma kararı uygulanan bir diğer dikkat çekici nokta ise Etiler’de faaliyet gösteren Kütüphane isimli işletme oldu. Soruşturma kapsamında ifade veren bazı şüphelilerin, bu mekanda madde kullandıklarını belirtmesi üzerine gözler bu işletmeye çevrilmişti.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
