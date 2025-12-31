Bebek Otel, Kütüphane ve Amaya İsimli Mekanlar Kaymakamlık Kararıyla Kapatıldı
İstanbul’da sosyetenin ve ünlü isimlerin uğrak noktası olan üç popüler mekana, uyuşturucu operasyonu sonrası kapatma cezası verildi. Kitaplık arkasındaki gizli geçitlerle girilen Kütüphane, Bebek Otel ve Amaya isimli mekanlar kaymakamlık kararıyla 1 ay kapatıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasının yankıları sürüyor.
