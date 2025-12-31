Bebek Otel, Kütüphane ve Amaya İsimli Mekanlar Kaymakamlık Kararıyla Kapatıldı

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Emniyet güçlerinin geçtiğimiz günlerde düğmeye bastığı ve şehir genelinde 34 farklı eğlence merkezi ile otele eş zamanlı düzenlediği baskınların idari sonuçları netleşmeye başladı. Yapılan incelemeler ve ele geçirilen suç unsurları neticesinde, ünlülerin sıkça tercih ettiği Bebek Otel, Kütüphane ve Amaya isimli işletmeler hakkında kaymakamlık tarafından bir ay süreyle kapatma kararı uygulandı.

Soruşturmanın detaylarına göre, 28 Aralık tarihinde gerçekleşen operasyonlarda söz konusu mekanlarda yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeye rastlanmıştı. Özellikle boğaz hattının simge mekanlarından biri olan Bebek Otel’deki aramalarda iki parça halinde kokain ve likit esrar olduğu düşünülen maddeler ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar bulundu. Bu bulgular, idari yaptırım sürecini hızlandıran en önemli etkenler arasında yer aldı.

Kapatma kararı uygulanan bir diğer dikkat çekici nokta ise Etiler’de faaliyet gösteren Kütüphane isimli işletme oldu. Soruşturma kapsamında ifade veren bazı şüphelilerin, bu mekanda madde kullandıklarını belirtmesi üzerine gözler bu işletmeye çevrilmişti.