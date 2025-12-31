Kahve Devinden Sürpriz Karar: Starbucks 400 Şubesini Kapatma Kararı Aldı! Her Köşede Olma Devri Bitiyor

Artık her sokak başında bir şube görme dönemi kapanırken, şirket özellikle New York, Los Angeles ve Chicago gibi megakentlerde yoğunlaşan 400 mağazasını kapatma kararı aldı. Bu radikal hamle, markanın 1 milyar dolarlık kapsamlı yeniden yapılandırma planının en kritik adımı olarak hayata geçiriliyor.

Pandemi süreciyle birlikte kökten değişen çalışma ve sosyal yaşam alışkanlıkları, zincirin yıllardır uyguladığı yayılma politikasını işlevsiz hale getirdi. Şirketin CEO’su Brian Niccol, mağazaların birbirine çok yakın mesafede konumlanmasının artık bir avantaj değil, verimsizlik yaratan bir durum olduğunu belirterek bu yoğunluğu azaltacaklarını ifade etti. Kapatılacak şubelerin büyük bir kısmı ABD'nin en işlek şehirlerinde yer alırken, bu yapılanmanın Türkiye veya Avrupa pazarına yansıyıp yansımayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.