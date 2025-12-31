Kahve Devinden Sürpriz Karar: Starbucks 400 Şubesini Kapatma Kararı Aldı! Her Köşede Olma Devri Bitiyor
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, yıllardır sürdürdüğü 'her köşe başında bir mağaza' politikasından vazgeçiyor. Değişen yaşam koşulları ve artan maliyetler nedeniyle ABD'deki 400 şubesini kapatma kararı alan şirket, rotasını şehir merkezlerinden banliyölere ve yeni bir mağazacılık deneyimine çeviriyor.
ABD merkezli kahve devi Starbucks, uzun yıllardır küresel büyüme modelinin temeli olan “her yerde bulunabilirlik” stratejisinde köklü bir değişikliğe gidiyor.
Şehir merkezlerindeki mağazaların kepenk indirmesinde, ofise dönüş oranlarının azalması ve uzaktan çalışma modelinin kalıcı hale gelmesi büyük rol oynuyor.
