Almanya’da Noel Tatilinden Yararlanan Hırsızlar Bankayı Soydu: Altınları Çalınan Gurbetçilerin Sigorta İsyanı

Almanya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.12.2025 - 08:56

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde Noel tatilini fırsat bilen hırsızlar, duvarı delerek bankanın kasa dairesine girdi. Bankadan 30 milyon euro değerinde varlık çalan hırsızlar, ülke tarihinin en büyük soygunlarından birine imza attı.

Öte yandan Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gelsenkirchen’de hırsızlıktan en çok gurbetçilerin etkilendiği öğrenildi. Bankadaki kasada altın ve ziynet eşyalarını tutan gurbetçiler, sigortanın sadece 10 bin euro ödeme yapacak olmasına büyük tepki gösterdi. Yüzlerce gurbetçi aile, bankanın çözüm bulması için şube önünde eylem yaptı.

Almanya tarihinin en büyük hırsızlıklarından biri gerçekleşti.

Gelsenkirchen kentinde Sparkasse adlı bankanın şubesi, hafta sonunda soyuldu.

Özel bir matkap kullanan soyguncular, yandaki otoparkın duvarını delerek bankanın kasa dairesine girdi.

3 bin 300 kiralık kasayı zorla açan soyguncular, yaklaşık 30 milyon avro çaldı.

Soygundan 2 bin 500’den fazla müşterinin etkilendiği belirtildi.

Haberlerde, planlı ve profesyonelce gerçekleştirilen soygunun, ülke suç tarihinin en büyük soygunlarından biri olduğu kaydedildi.

Altın ve varlıklarını banka kasasında tutan gurbetçi Türkler isyan etti.

Almanya’da yaşayan Türklerin, yaşanan banka soygunundan büyük çaplı olarak etkilendiği öğrenildi. 

Soyulan banka şubesi önünde toplanan gurbetçi vatandaşlar, kasaların soyulmasından bankayı sorumlu tuttu. 

Banka ise kasalardaki varlıkların belgelendirilememesi durumunda sigortanın sadece 10 bin euroluk ödeme yapacağını açıklamasıyla tepki çekti. 

Gurbetçi vatandaşlar, kayıplarının çok daha fazla olduğunu söyleyerek banka önünde toplandı.

