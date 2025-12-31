Almanya’da Noel Tatilinden Yararlanan Hırsızlar Bankayı Soydu: Altınları Çalınan Gurbetçilerin Sigorta İsyanı
Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde Noel tatilini fırsat bilen hırsızlar, duvarı delerek bankanın kasa dairesine girdi. Bankadan 30 milyon euro değerinde varlık çalan hırsızlar, ülke tarihinin en büyük soygunlarından birine imza attı.
Öte yandan Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gelsenkirchen’de hırsızlıktan en çok gurbetçilerin etkilendiği öğrenildi. Bankadaki kasada altın ve ziynet eşyalarını tutan gurbetçiler, sigortanın sadece 10 bin euro ödeme yapacak olmasına büyük tepki gösterdi. Yüzlerce gurbetçi aile, bankanın çözüm bulması için şube önünde eylem yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya tarihinin en büyük hırsızlıklarından biri gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın ve varlıklarını banka kasasında tutan gurbetçi Türkler isyan etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın