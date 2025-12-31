Almanya’da Noel Tatilinden Yararlanan Hırsızlar Bankayı Soydu: Altınları Çalınan Gurbetçilerin Sigorta İsyanı

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde Noel tatilini fırsat bilen hırsızlar, duvarı delerek bankanın kasa dairesine girdi. Bankadan 30 milyon euro değerinde varlık çalan hırsızlar, ülke tarihinin en büyük soygunlarından birine imza attı.

Öte yandan Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gelsenkirchen’de hırsızlıktan en çok gurbetçilerin etkilendiği öğrenildi. Bankadaki kasada altın ve ziynet eşyalarını tutan gurbetçiler, sigortanın sadece 10 bin euro ödeme yapacak olmasına büyük tepki gösterdi. Yüzlerce gurbetçi aile, bankanın çözüm bulması için şube önünde eylem yaptı.