İstanbullular Dikkat: 1 Ocak'ta Kapatılacak Yollar Açıklandı

31 Aralık'ta Beyoğlu'nda saat 14.00 itibarıyla program sonuna kadar İstiklal, Takı Zafer, Asmalı Mescit, Atıf Yılmaz, Yeni Çarşı, Turnacıbaşı, Hamalbaşı, İlk Belediye, Yolcuzade İskender ve Sadi Konuralp caddeleri, Dünya Sağlık, Osmanlı, Zambak, Balo, Meşelik, Sadri Alışık, Aslan Yatağı, Ensiz ve Postacılar sokaklar ile Kumbaracı ve Kazancı yokuşları ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sıraselviler Caddesi Hocazade Sokak ile Taksim Meydanı arasında olan kısım ve Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak ile Hamalbaşı Caddesi arasında kalan kısım trafiğe kapatılacak.

Refik Saydam Caddesi ile Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametlerinde de tek yön olarak saat 22.00 itibarıyla araç trafiğine izin verilmeyecek.

Bu yollara alternatif olarak ​​​​​​​Meclis-i Mebusan, Mete, İnönü, Kemeraltı, Tersane ve Evliya Çelebi caddeleri ile Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı Unkapanı istikameti kullanılabilecek.

Şişli'de Mim Kemal Öke ve Abdi İpekçi caddeleri ile Bostan, Atiye, Altın ve Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu sokaklar ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, saat 14.00'ten program bitimine kadar kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak sürücüler Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddelerine yönlendirilecek.

Beşiktaş'ta Palanga Caddesi ile Kırbaç, Kireçhane ve Alay Emini sokaklar ile bu yollara çıkan tüm ve cadde ve sokaklar kapanırken, Yeşilpınar ve Yol sokakları ile Ahmet Adnan Saygun Caddesi kullanılabilecek.

Kadıköy'de saat 14.00 itibarıyla program sonuna kadar Bahariye, General Asım Gündüz, Albay Faik Sözdener ve Mühürdar caddeleri ile Badem Altı, Leylek, Tuğlacı Emin Bey, Caddebostan İskele sokakları trafiğe kapalı olacak.

Vatandaşlar Söğütlüçeşme, Dr. Esat Işık ve Rıhtım caddeleri ile Çetin Emeç Bulvarı ve Abdulkadir Noyan Sokak'ı alternatif olarak kullanabilecek.