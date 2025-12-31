onedio
İstanbullular Dikkat: 1 Ocak'ta Kapatılacak Yollar Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.12.2025 - 08:39

İstanbul’da yılbaşı tedbirleri açıklandı. 31 Aralık ve 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde Filistin için yürüyüş düzenlenecek. 31 Aralık-1 Ocak’ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu. Öte yandan tramvay saatlerine de düzenleme geldi.

1 Ocak'ta İstanbul'da kapatılacak yollar belli oldu.

1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde Filistin için yürüyüş düzenlenecek. Bu nedenle kentte bazı yollar kapalı olacak. Valilikten yapılan açıklamaya göre kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu.

31 Aralık'ta Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de yılbaşı tedbirleri ve 1 Ocak 2026'da Fatih ve Beyoğlu'nda gerçekleşecek 'Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı' dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

31 Aralık'ta kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar:

31 Aralık'ta Beyoğlu'nda saat 14.00 itibarıyla program sonuna kadar İstiklal, Takı Zafer, Asmalı Mescit, Atıf Yılmaz, Yeni Çarşı, Turnacıbaşı, Hamalbaşı, İlk Belediye, Yolcuzade İskender ve Sadi Konuralp caddeleri, Dünya Sağlık, Osmanlı, Zambak, Balo, Meşelik, Sadri Alışık, Aslan Yatağı, Ensiz ve Postacılar sokaklar ile Kumbaracı ve Kazancı yokuşları ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sıraselviler Caddesi Hocazade Sokak ile Taksim Meydanı arasında olan kısım ve Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak ile Hamalbaşı Caddesi arasında kalan kısım trafiğe kapatılacak.

Refik Saydam Caddesi ile Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametlerinde de tek yön olarak saat 22.00 itibarıyla araç trafiğine izin verilmeyecek.

Bu yollara alternatif olarak ​​​​​​​Meclis-i Mebusan, Mete, İnönü, Kemeraltı, Tersane ve Evliya Çelebi caddeleri ile Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı Unkapanı istikameti kullanılabilecek.

Şişli'de Mim Kemal Öke ve Abdi İpekçi caddeleri ile Bostan, Atiye, Altın ve Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu sokaklar ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, saat 14.00'ten program bitimine kadar kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak sürücüler Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddelerine yönlendirilecek.

Beşiktaş'ta Palanga Caddesi ile Kırbaç, Kireçhane ve Alay Emini sokaklar ile bu yollara çıkan tüm ve cadde ve sokaklar kapanırken, Yeşilpınar ve Yol sokakları ile Ahmet Adnan Saygun Caddesi kullanılabilecek.

Kadıköy'de saat 14.00 itibarıyla program sonuna kadar Bahariye, General Asım Gündüz, Albay Faik Sözdener ve Mühürdar caddeleri ile Badem Altı, Leylek, Tuğlacı Emin Bey, Caddebostan İskele sokakları trafiğe kapalı olacak.

Vatandaşlar Söğütlüçeşme, Dr. Esat Işık ve Rıhtım caddeleri ile Çetin Emeç Bulvarı ve Abdulkadir Noyan Sokak'ı alternatif olarak kullanabilecek.

1 Ocak'ta kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar:

Milli İrade Platformu tarafından 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin yürüyüşü için de bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

Bu kapsamda, Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, 31 Aralık saat 22.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.

Fatih'te saat 03.00 itibarıyla program sonuna kadar ​​​​​​​Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Ankara, Ebu Suud, ​​​​​​​Divanyolu ve Alemdar caddeleri ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sahil Kennedy Caddesi Aksakal Sokak kesişimi ile Reşadiye Caddesi kesişimi arasında kalan kısımda trafik akışı verilmeyecek.

Atatürk Bulvarı ve Unkapanı Köprüsü de bu yollara alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda saat 03.00 itibarıyla program bitimine kadar, Alageyik ve Yüksek Kaldırım sokakları ile bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, ​​​​Bankalar, Tersane, Necatibey, Kemeraltı caddeleri ve Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Kemeraltı Caddesi kesişimi arasında kalan kısım trafiğe kapalı olacak.

Sürücüler, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe istikameti ile Unkapanı Köprüsü'nü alternatif olarak tercih edebilecek.

Tramvay saatlerine düzenleme.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 31 Aralık'ta saat 22.00'den itibaren Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılmayacak. 1 Ocak 2026'da da saat 03.00'ten itibaren program bitimine kadar Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında hizmet verilemeyecek.

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise 1 Ocak 2026 saat 03.00'ten program bitimine kadar Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında sefer yapılmayacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
