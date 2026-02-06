9 Şubat'ta Elektrik Kesintisi Olacak mı? Simpsonlar'ın 72 Saatlik Elektrik Kesintisi Kehanetinin Perde Arkası

Simpsonlar’ın 9 Şubat 2026 kehanetinin doğru olmadığı belirtildi. AA Teyit Hattı tarafından yapılan incelemede dizinin hiçbir bölümünde ‘9 Şubat 2026-72 saatlik elektrik kesintisi’ olayının yer almadığı görüldü. Sosyal medyada dolaşan pek çok görselin yapay zekayla oluşturulduğu ortaya çıktı. Dizinin yayınlanan hiçbir bölümünde böyle bir sahnenin olmadığı belirtildi.