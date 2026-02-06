onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
9 Şubat'ta Elektrik Kesintisi Olacak mı? Simpsonlar'ın 72 Saatlik Elektrik Kesintisi Kehanetinin Perde Arkası

9 Şubat'ta Elektrik Kesintisi Olacak mı? Simpsonlar'ın 72 Saatlik Elektrik Kesintisi Kehanetinin Perde Arkası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.02.2026 - 21:49

Geleceğe yönelik mesajlar verdiği ileri sürülen The Simpsons (Simpsonlar) çizgi dizisinin yeni bir kehanette bulunduğu iddia edildi. Dizinin bir sahnesinde 9 Şubat 2026’da dünya çapında 72 saatlik elektrik kesintisi olacağına dair görüntü sosyal medyada yayıldı. Söz konusu iddia X’te tartışmaları beraberinde getirdi. Peki, 9 Şubat 2026’da elektrik kesintisi olacak mı? Simpsonlar'da böyle bir sahne var mı yoksa yapay zekayla mı üretildi? İşte yanıtı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Simpsonlar'ın 9 Şubat 2026 72 saatlik elektrik kesintisi kehaneti ortalığı karıştırdı.

Simpsonlar'ın 9 Şubat 2026 72 saatlik elektrik kesintisi kehaneti ortalığı karıştırdı.

Simpsonlar’ın kehanetleri yeniden gündemdeki yerini aldı. Sosyal medyada 12 Ocak 2025’te ortaya çıkan bir paylaşım gündem oldu. Simpsonlar çizgi dizisininin bir bölümünde 9 Şubat 2026’da dünya çapında 72 saatlik elektrik kesintisi yaşanacağına dair sahne olduğu iddia edildi. Söz konusu sahnede bir TV ekranında “9 Şubat 2026-72 Saatlik Küresel Elektrik Kesintisi” yazdığı görülüyor. Sahnede kentin karanlığa gömüldüğü, evlerde mum yakıldığı resmedilirken insanların telefon flaşlarını açarak etrafı aydınlattığı göze çarpıyor.

9 Şubat'ta ne olacak? 9 Şubat'ta elektrik kesintisi olacak mı?

9 Şubat'ta ne olacak? 9 Şubat'ta elektrik kesintisi olacak mı?

Simpsonlar’ın 9 Şubat 2026 kehanetinin doğru olmadığı belirtildi. AA Teyit Hattı tarafından yapılan incelemede dizinin hiçbir bölümünde ‘9 Şubat 2026-72 saatlik elektrik kesintisi’ olayının yer almadığı görüldü. Sosyal medyada dolaşan pek çok görselin yapay zekayla oluşturulduğu ortaya çıktı. Dizinin yayınlanan hiçbir bölümünde böyle bir sahnenin olmadığı belirtildi.

Söz konusu '9 Şubat 2026-72 saatlik elektrik kesintisi' iddiası X'te gündem oldu.

Söz konusu '9 Şubat 2026-72 saatlik elektrik kesintisi' iddiası X'te gündem oldu.
twitter.com

Birçok X kullanıcısı iddiaları yapay zeka Grok'a sordu. Grok'un cevabı şöyle oldu:

'Hayır, bu iddia gerçek değil. Simpsons dizisinde 9 Şubat 2026'ya dair bir kehanet yok; sosyal medyada yayılan görüntüler AI üretimi veya sahte. Geçmiş 'tahminler' genellikle tesadüf veya yorumlama. Kaynaklar bunu doğruluyor.'

Yapılan paylaşımlardan birkaçı ise şöyle👇🏻

Yapılan paylaşımlardan birkaçı ise şöyle👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Oyuncağı

bu sayede blackout kelimesini öğrendik

Demet Açgül

Aynı kehaneti 2025 yılı için de söylemişlerdi ama gerçekleşmedi. Eğer planlı bir şekilde yapılırsa bişey diyemem ama sadece bir dizi safsata bunlar. İnsanlar... Devamını Gör

Suna Uflaz

bence de çok haklısınnnn katılıyorum

Suna Uflaz

şaka mı bunlar? cevaplara bak yaa afedersiniz de gerizekalı gerizekalı yorumlar var