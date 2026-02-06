9 Şubat'ta Elektrik Kesintisi Olacak mı? Simpsonlar'ın 72 Saatlik Elektrik Kesintisi Kehanetinin Perde Arkası
Geleceğe yönelik mesajlar verdiği ileri sürülen The Simpsons (Simpsonlar) çizgi dizisinin yeni bir kehanette bulunduğu iddia edildi. Dizinin bir sahnesinde 9 Şubat 2026’da dünya çapında 72 saatlik elektrik kesintisi olacağına dair görüntü sosyal medyada yayıldı. Söz konusu iddia X’te tartışmaları beraberinde getirdi. Peki, 9 Şubat 2026’da elektrik kesintisi olacak mı? Simpsonlar'da böyle bir sahne var mı yoksa yapay zekayla mı üretildi? İşte yanıtı!
Simpsonlar'ın 9 Şubat 2026 72 saatlik elektrik kesintisi kehaneti ortalığı karıştırdı.
9 Şubat'ta ne olacak? 9 Şubat'ta elektrik kesintisi olacak mı?
Söz konusu '9 Şubat 2026-72 saatlik elektrik kesintisi' iddiası X'te gündem oldu.
Yapılan paylaşımlardan birkaçı ise şöyle👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
bu sayede blackout kelimesini öğrendik
Aynı kehaneti 2025 yılı için de söylemişlerdi ama gerçekleşmedi. Eğer planlı bir şekilde yapılırsa bişey diyemem ama sadece bir dizi safsata bunlar. İnsanlar... Devamını Gör
bence de çok haklısınnnn katılıyorum
şaka mı bunlar? cevaplara bak yaa afedersiniz de gerizekalı gerizekalı yorumlar var