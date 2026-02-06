onedio
article/comments
article/share
Devasa Altınları Sadaka Olarak Dağıtıyordu! Tarihin Gelmiş Geçmiş En Zengin İnsanı: Mansa Musa

Dilara Şimşek
06.02.2026 - 20:20

Tarihteki en zengin insanın kim olduğunu biliyor musunuz? 14’üncü yüzyıla damgasını vuran Mansa Musa, gelmiş geçmiş en zengin insan olarak biliniyor. Olağanüstü servete sahip olan Mansa Musa, bu servetini altın ticaretine borçluydu. Altın rezervi biriktiren Mansa Musa, sadaka olarak devasa miktarda altın dağıtıyordu. İşte tarihin en zengin insanının hikayesi…

Tarihin en zengin insanı: Mansa Musa... Altınla var edilen imparatorluk!

Tarihin en zengin insanı olarak Mansa Musa biliniyor. 14. yüzyılda Mali İmparatorluğu'nun başında yer alan Musa, 'altın insan' olarak tanınıyordu. Olağanüstü servetiyle Mansa Musa, dönemin insanları tarafından 'hayal bile edilemeyecek derecede zengin' ifadeleriyle anlatılıyordu.

Mansa Musa'nın hayal bile edilemeyecek servetine dair Time dergisi, 'Onun servetini tam olarak hesaplamak mümkün değil' ifadelerini kullanmıştı.

El yazmaları ve anlatılara göre, Mansa Musa servetini tuz ve altın ticaretiyle sağladı. Bunun yanı sıra fildişi, köle, baharat, ipek ve seramik ticaretinden de önemli gelir elde ettiği biliniyor.

Görselde ise Mansa Musa, bir altın külçeyi elinde tutarken gösteriliyor.

Devasa altınları sadaka olarak dağıtıyordu. Fakirlere dağıtmak için 80 deve, 18 tondan fazla altın taşıdı.

Mansa Musa'nın 1324 yılında Mekke'ye yaptığı hac yolculuğu, Mali İmparatorluğu'nun tanınmasında önemli bir rol oynadı. Altınlarını sadaka olarak dağıtan Mansa Musa, 60 bin fakire dağıtmak üzere 80 deveye 18 tondan fazla altın yükletti. Kervanın başında olan Mansa Musa'ya 12 bin köle eşlik etti. Saf altını ise 500 kişi taşıdı. Mansa Musa, taşıdığı altınları yolda karşılaştığı herkese zekat ve sadaka olarak dağıttı.

Kaynaklara göre, Mısır'da o kadar çok sadaka dağıttı ki, o geçtikten sonra Kahire'de altın enflasyona uğradı. Mansa Musa, enflasyonu düzeltmek için altınların bir kısmını geri almak zorunda kaldı.

Bölge halkı tarafından Mansa Musa, cömert ve eli açık olarak anılmaya başlandı. Ancak onun bu cömertliği, ülkesi tarafından 'savurgan kral' olarak anılmasına neden oldu.

Tarihin en zengin insanının 1337 yılında 57 yaşında öldüğüne inanılıyor.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
