Devasa Altınları Sadaka Olarak Dağıtıyordu! Tarihin Gelmiş Geçmiş En Zengin İnsanı: Mansa Musa

Mansa Musa'nın 1324 yılında Mekke'ye yaptığı hac yolculuğu, Mali İmparatorluğu'nun tanınmasında önemli bir rol oynadı. Altınlarını sadaka olarak dağıtan Mansa Musa, 60 bin fakire dağıtmak üzere 80 deveye 18 tondan fazla altın yükletti. Kervanın başında olan Mansa Musa'ya 12 bin köle eşlik etti. Saf altını ise 500 kişi taşıdı. Mansa Musa, taşıdığı altınları yolda karşılaştığı herkese zekat ve sadaka olarak dağıttı.

Kaynaklara göre, Mısır'da o kadar çok sadaka dağıttı ki, o geçtikten sonra Kahire'de altın enflasyona uğradı. Mansa Musa, enflasyonu düzeltmek için altınların bir kısmını geri almak zorunda kaldı.

Bölge halkı tarafından Mansa Musa, cömert ve eli açık olarak anılmaya başlandı. Ancak onun bu cömertliği, ülkesi tarafından 'savurgan kral' olarak anılmasına neden oldu.

Tarihin en zengin insanının 1337 yılında 57 yaşında öldüğüne inanılıyor.