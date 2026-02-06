Güneş Tutulması Sonrası Kısmeti Açılacak Burçlar: Şans Kapıları Aralanıyor

Yay burçları için tutulma sonrası dönem hareket ve genişleme getiriyor. Ertelenmiş planlar yeniden canlanırken, yeni çevreler ve bağlantılar üzerinden kısmet akışı başlıyor. Özellikle yolculuklar, eğitim ve sosyal temaslar şansı tetikleyen alanlar oluyor.

Bu süreçte spontane gelişmeler önem kazanıyor. Bir davet, kısa bir görüşme ya da ani bir karar Yay’ın önüne yeni bir kapı açabilir. Tutulma sonrası Yay’ın kısmeti, cesaret ve akışa güvenle birlikte büyüyor.