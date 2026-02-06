onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Güneş Tutulması Sonrası Kısmeti Açılacak Burçlar: Şans Kapıları Aralanıyor

Güneş Tutulması Sonrası Kısmeti Açılacak Burçlar: Şans Kapıları Aralanıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.02.2026 - 17:11

2026 yılının ilk Güneş tutulması, 17 Şubat Salı günü saat 19.46’da halkalı tutulma olarak gerçekleşecek. Gökyüzünde 'ateş halkası' görüntüsü oluşturacak bu tutulma, astrolojik olarak ani başlangıçlardan çok sonrasında açılan kapılarla çalışıyor.

Güneş tutulmaları, farkındalık yaratan eşiklerdir; asıl etkileri ise günler ve haftalar içinde ortaya çıkar. Bu tutulmanın ardından bazı burçlar için kısmet akışı hızlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yay

Yay burçları için tutulma sonrası dönem hareket ve genişleme getiriyor. Ertelenmiş planlar yeniden canlanırken, yeni çevreler ve bağlantılar üzerinden kısmet akışı başlıyor. Özellikle yolculuklar, eğitim ve sosyal temaslar şansı tetikleyen alanlar oluyor.

Bu süreçte spontane gelişmeler önem kazanıyor. Bir davet, kısa bir görüşme ya da ani bir karar Yay’ın önüne yeni bir kapı açabilir. Tutulma sonrası Yay’ın kısmeti, cesaret ve akışa güvenle birlikte büyüyor.

Boğa

Boğa burçları için tutulma sonrası kısmet daha somut alanlarda çalışıyor. Maddi konular, iş fırsatları ve güven temaları öne çıkıyor. Uzun süredir sabırla beklenen bir gelişme, yavaş ama kalıcı biçimde görünür hale gelebilir.

Bu dönemde küçük fırsatları ciddiye almak önemli. Boğa’nın istikrarı ve kararlılığı, kısmetin kalıcı olmasını sağlıyor. Tutulma sonrası Boğa, hayatın daha destekleyici aktığını fark etmeye başlıyor.

Balık

Balık burçları için tutulma sonrası kısmet sezgisel bir açılımla geliyor. Doğru insanlarla doğru zamanda karşılaşma ihtimali artıyor. Özellikle duygusal ve ruhsal bağlar üzerinden şans belirginleşiyor.

Zorlamadan ilerleyen ilişkiler, beklenmedik destekler ve iç huzuru artıran gelişmeler öne çıkabilir. Balık için bu dönemde kalbin rehberliği, kısmeti büyüten temel unsur oluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın