Güneş Tutulmasında Aşkı Bulacak Burçlar: Kadersel Karşılaşmalar Kapıda

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.02.2026 - 13:11

Güneş tutulmaları sadece yeni başlangıçları değil, kaderi çağrıştıran temasları da beraberinde getirir. Özellikle aşk söz konusu olduğunda, bu dönemler sıradan tanışmalardan çok 'denk gelme' hissi yaratan ilişkileri ortaya çıkarır. Şubat ayında gerçekleşecek halkalı Güneş tutulması, duygusal anlamda yeni kapılar aralarken bazı burçları hiç beklemedikleri bir aşkın içine çekebilir.

Aslan

Aslan burçları için bu tutulma kalp kapılarını aralayan bir etki taşıyor. Uzun süredir dikkatini başka alanlara vermiş olan Aslan, bu dönemde beklenmedik bir çekimle karşılaşabilir. Bu karşılaşma ilk anda güçlü bir etki bırakır.

Aslan’ın alışık olduğu flört dinamiklerinden farklı bir bağ kurulabilir. Daha derin, daha anlamlı ve daha ciddi bir enerji hissedilir. Tutulma, Aslan’ın aşk anlayışını dönüştürebilecek bir başlangıç getirebilir.

Balık

Balık burcu için Güneş tutulması adeta romantik bir eşik niteliği taşır. Sezgiler yükselir, kalp daha açık hale gelir. Bu dönemde tanışılan biri, Balık’ın duygusal dünyasına beklenmedik bir uyumla girebilir.

Bu aşk yüksek sesli başlamayabilir ama etkisi derin olur. Balık için 'anlaşıldığını hissetmek' bu süreçte çok belirleyici olur. Tutulma, Balık’ın hayalini kurduğu duygusal bağı gerçeğe dönüştürebilir.

Yay

Yay burçları için tutulma, sürprizlerle dolu bir aşk enerjisi taşır. Plansız bir tanışma, ani bir yakınlaşma ya da hiç beklenmeyen bir itiraf gündeme gelebilir. Yay için bu dönem kalbin kontrolü ele alması anlamına gelir.

Özgürlüğüne düşkün olan Yay, bu tutulmayla birlikte 'kalma' fikrine daha sıcak bakabilir. Aşk, eğlenceli başladığı kadar ufuk açıcı da olabilir. Tutulma, Yay’ın hayatına yeni bir heyecan katabilir.

