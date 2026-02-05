Güneş Tutulmasında Aşkı Bulacak Burçlar: Kadersel Karşılaşmalar Kapıda

Aslan burçları için bu tutulma kalp kapılarını aralayan bir etki taşıyor. Uzun süredir dikkatini başka alanlara vermiş olan Aslan, bu dönemde beklenmedik bir çekimle karşılaşabilir. Bu karşılaşma ilk anda güçlü bir etki bırakır.

Aslan’ın alışık olduğu flört dinamiklerinden farklı bir bağ kurulabilir. Daha derin, daha anlamlı ve daha ciddi bir enerji hissedilir. Tutulma, Aslan’ın aşk anlayışını dönüştürebilecek bir başlangıç getirebilir.