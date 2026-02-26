onedio
Kitle Fonlama Nedir? | valÜ Paydaşları Tüm Süreci Anlatıyor

onediocom - Onedio Üyesi
26.02.2026 - 18:26

Bu videoda valÜ Paydaşları sizler için girişimlere nasıl ortak olabileceğinizi anlattı.

Kitle fonlama nedir?

Yatırım süreci nasıl işler?

Bir girişime ortak olmak mümkün mü?

Türkiye’de kitle fonlama modeli hızla büyüyor.

SPK lisanslı kitle fonlama platformu ValÜ, yatırımcıları büyüme potansiyeli yüksek girişimlerle buluşturuyor ve şirketlere ortak olma imkânı sunuyor. valÜ ile sistemin nasıl çalıştığını ve yatırım sürecinin temel adımlarını keşfedin.

valu.com.tr üzerinden kampanyayı inceleyebilir,

üye olarak yatırım sürecini takip edebilirsiniz.

Bu içerikte yer alan bilgi ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Kitle fonlama yatırımları risk içerir. Yatırım kararınızı vermeden önce ilgili kampanya sayfasında yer alan bilgi formu ve risk bildirim metnini inceleyiniz. #işbirliği

