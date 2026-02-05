onedio
Güneş Tutulmasından En Çok Etkilenecek Burçlar: Bu Burçlar Sarsılacak!

05.02.2026 - 10:35

2026 yılının ilk Güneş tutulması, gökyüzünde nadir görülen ateş halkası görüntüsüyle dikkat çekiyor. 17 Şubat’ta yaşanacak halkalı tutulma, yalnızca astronomi meraklılarını değil, astrolojiyle ilgilenenleri de yakından ilgilendiriyor.

Güneş tutulmaları genellikle başlangıçları, bitişleri ve netleşmeleri temsil eder. Bu tutulma ise özellikle kimlik, hedefler, yön ve kişisel farkındalık temalarını öne çıkarıyor. Bazı burçlar için taşlar yerinden oynarken, bazıları için 'artık böyle devam edemem' hissi ağır basabilir.

Kova

Kova

Bu Güneş tutulması Kova burçları için oldukça kişisel çalışıyor. Kimlik, duruş ve hayata bakış açısı ciddi şekilde sorgulanıyor. Uzun süredir görmezden gelinen konular, tutulmayla birlikte net bir şekilde ortaya çıkabilir. Kova için artık eski kalıplarla ilerlemek zorlaşır.

Bu süreçte alınan kararlar ani gibi görünse de aslında uzun zamandır içten içe hazırlığı yapılan adımlar olabilir. Hayat yönü, çevre, hedefler ve hatta ilişkilerde önemli bir kırılma yaşanabilir. Kova burçları için bu tutulma 'yeniden tanımlanma' etkisi taşır.

Aslan

Aslan

Aslan burçları için bu tutulma daha çok ilişkiler ve karşılıklı dengeler üzerinden etki yaratıyor. Özel hayat, ortaklıklar ve bire bir ilişkilerde netleşmeler gündeme gelebilir. Uzun süredir askıda kalan konular artık görmezden gelinemez hale gelir.

Aslan, kontrol etmeyi sevse de bu tutulma kontrolü biraz bırakmayı öğretir. Karşı tarafın talepleri, beklentileri ya da sınırları daha görünür olur. Bu da Aslan’ı ilişkilerde yeni bir denge kurmaya zorlayabilir.

Boğa

Boğa

Boğa burçları için Güneş tutulması kariyer, hedefler ve toplum önündeki duruşla bağlantılı çalışıyor. İş hayatında yön değişikliği, yeni sorumluluklar ya da mevcut düzenin sorgulanması gündeme gelebilir. Güvende hissettiği alanlar testten geçer.

Boğa için zorlayıcı olan değişim, bu tutulmayla birlikte kaçınılmaz hale gelir. Ancak bu etki uzun vadede daha sağlam bir yapı kurmaya yardımcı olabilir. Sabit kalmak isteyen Boğa, esnemeyi öğrenmek zorunda kalır.

Akrep

Akrep

Akrep burçları için tutulma iç dünyayı ve özel alanları harekete geçiriyor. Aile, ev, geçmiş meseleler ve duygusal kökler ön plana çıkabilir. Bastırılan duygular ya da ertelenen yüzleşmeler gündeme taşınır.

Bu süreç Akrep için yorucu ama arındırıcıdır. Bazı bağlar zayıflarken, bazı gerçekler netleşir. İçsel olarak 'artık yük taşıyamam' hissi güçlenebilir. Tutulma, Akrep’in duygusal anlamda sadeleşmesini sağlar.

