Güneş Tutulmasından En Çok Etkilenecek Burçlar: Bu Burçlar Sarsılacak!

Aslan burçları için bu tutulma daha çok ilişkiler ve karşılıklı dengeler üzerinden etki yaratıyor. Özel hayat, ortaklıklar ve bire bir ilişkilerde netleşmeler gündeme gelebilir. Uzun süredir askıda kalan konular artık görmezden gelinemez hale gelir.

Aslan, kontrol etmeyi sevse de bu tutulma kontrolü biraz bırakmayı öğretir. Karşı tarafın talepleri, beklentileri ya da sınırları daha görünür olur. Bu da Aslan’ı ilişkilerde yeni bir denge kurmaya zorlayabilir.