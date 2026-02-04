En İçe Kapanık Burçlar: Duygularını İçinde Yaşayanlar

Hisleri çok derin yaşar ancak bunları herkesle paylaşmaz. Kırıldığında ya da incindiğinde konuşmak yerine kabuğuna çekilmeyi tercih eder. Bu sessizlik çoğu zaman yanlış anlaşılır.

Yengeç için içe kapanmak bir kaçış değil, iyileşme sürecidir. Duygularını sindirmek ister, acele etmez. Güvendiği kişiler dışında kimseye tam anlamıyla açılmaz. Bu nedenle yakın görünse bile aslında iç dünyasının büyük bir kısmı gizli kalır.