İç Dünyası En Karmaşık Burçlar: Dışı Sakin, İçi Fırtınalı

Her duyguyu uçlarda yaşar ama bunu dışarı yansıtmaz. İçinde olup biteni kimse tam olarak bilemez. Güven, kontrol, korku, tutku ve sezgi aynı anda çalışır. Bu da zihinsel ve duygusal karmaşayı kaçınılmaz kılar.

Akrep çoğu zaman ne hissettiğini bilir ama neden hissettiğini çözmeye çalışırken kaybolur. İçinde sürekli bir hesaplaşma vardır. Affetmek ister ama unutamaz, susmak ister ama içten içe fırtına kopar. Bu yoğunluk, Akrep’i güçlü gösterirken aynı zamanda içsel olarak en karmaşık burçlardan biri yapar.