Dostlarını Asla Yarı Yolda Bırakmayan Burçlar: Sadakati Karakter Meselesi Yapıyorlar

Herkes iyi günde yan yana olabilir ama mesele zor zamanda kalabilmekte. Hayat karıştığında, işler ters gittiğinde, insanlar yorulduğunda kim gerçekten yanında kalıyor, kim sessizce uzaklaşıyor... İşte fark tam olarak burada ortaya çıkıyor.

Bazı burçlar için 'yarı yolda bırakmak' diye bir şey yoktur. Bağlandıysa bağlanır, söz verdiyse tutar, sahiplenmişse arkasında durur.