Sert Görünüp Yumuşak Olan Burçlar: Kalpleri Pamuk Gibi!

Mesafeli, ciddi, kontrollü ve soğukkanlıdır. Duygularını göstermeyi sevmez, hatta çoğu zaman duygusal tarafını bilinçli olarak bastırır. Güçlü durmak, ayakta kalmak ve kontrolü kaybetmemek Oğlak için hayati önemdedir.

Ama bu sert duruşun altında inanılmaz yumuşak bir kalp vardır. Oğlak, sevdiği insanlara karşı son derece şefkatli, koruyucu ve fedakârdır. Kırılır ama belli etmez, üzülür ama içine atar, yorulur ama devam eder. Dışarıya güçlü bir figür yansıtırken, iç dünyasında duygularını derin derin yaşayan bir yapıya sahiptir. Sert görünen kabuk, aslında duygusal bir savunma mekanizmasıdır.