Sert Görünüp Yumuşak Olan Burçlar: Kalpleri Pamuk Gibi!
Bazı insanlar vardır, ilk bakışta soğuk, mesafeli ve ulaşılmaz görünür. Sanki kimseye ihtiyaçları yokmuş gibi dururlar. Duygularını saklamayı çok iyi bilir, zayıf görünmekten özellikle kaçınırlar. Ama bu sert kabuğun altında aslında bambaşka bir dünya vardır. Hassas, kırılgan, merhametli ve duygusal bir yapı... Sert görünen ama içten içe yumuşacık olan burçlar tam olarak böyle çalışır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğlak burcu dışarıdan bakıldığında duvar gibi görünür.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akrep burcu mesafe, gizem ve sertlik denince ilk akla gelen burçlardan biridir.
Aslan burcu güçlü, özgüvenli ve iddialı duruşuyla tanınır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın