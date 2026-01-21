Dişil Enerjisi En Yüksek Burçlar! Zarafetleriyle Öne Çıkıyorlar
Dişil enerji; sakinlik, sezgi, şefkat ve duygusal derinlikle ilgilidir. Kontrol etmeye çalışmaz, akışta kalır. Gücünü yüksek sesten değil, varlığından alır. Astrolojide bazı burçlar bu enerjiyi neredeyse doğuştan taşır. İlişkilerde, hayata bakışta ve duygusal bağ kurmada fark yaratan bu burçlar, yumuşak ama etkili bir etkiye sahiptir. İşte dişil enerjisi en yüksek burçlar!
Boğa burcu dişil enerjiyi sakinlik ve istikrarla taşır.
Balık burcu dişil enerjinin neredeyse vücut bulmuş halidir.
Yengeç burcu dişil enerjiyi koruma ve besleme içgüdüsüyle taşır.
Terazi burcu dişil enerjiyi zarafet, denge ve estetik üzerinden yaşar.
Nerede işe yaramayan şey var balıklara çıkıyor…