Dişil Enerjisi En Yüksek Burçlar! Zarafetleriyle Öne Çıkıyorlar

Acele etmez, zorlamaz, hayatı olduğu gibi kabul etmeye meyillidir. Onun enerjisi telaşlı değil, yatıştırıcıdır. Bu da Boğa’yı bulunduğu ortamda dengeleyen bir figür haline getirir.

Boğa’nın dişil enerjisi bedensel ve duygusal güvenle ilgilidir. Dokunarak, ilgilenerek, yanında olarak bağ kurar. İlişkilerde süreklilik ve huzur sunar. Boğa’nın gücü sabrındadır. Sessizdir ama sarsılmaz. Bu da onu yumuşak ama son derece etkili bir burç yapar.