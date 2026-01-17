Her Şeyi Fazla Ciddiye Alan Burçlar: Şaka Bile Kaldıramıyorlar!

Olaylara hafif yaklaşmak ona göre değildir. Yapılan bir eleştiri, söylenen bir söz ya da verilen bir görev Oğlak’ın zihninde uzun süre yer eder.

Oğlak şaka kaldırmaz demek doğru olmaz ama her şeyin bir zamanı ve yeri olması gerektiğine inanır. Bu yüzden ciddiyetsiz davranışlar onu rahatsız edebilir. Hayatı fazla ciddiye almasının nedeni, güçlü durma isteğidir. Gevşerse kontrolü kaybedeceğini düşünür.