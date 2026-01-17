onedio
Her Şeyi Fazla Ciddiye Alan Burçlar: Şaka Bile Kaldıramıyorlar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.01.2026 - 10:30

Herkes olaylara aynı mesafeden bakmaz. Kimileri yaşananları akışına bırakırken, kimileri için her detay önemlidir. Astrolojide bazı burçlar vardır ki hayatı olduğu gibi yaşamakta zorlanır. Söylenen bir cümle, yapılan küçük bir hareket ya da basit bir şaka bile zihinde uzun süre dolaşabilir. Bu burçlar için ciddiyet bir tercih değil, karakter meselesidir. İşte her şeyi fazla ciddiye alan burçlar.

Başak burcu için hayat, dikkatle yürütülmesi gereken bir süreçtir.

Detayları kaçırmamak, yanlış yapmamak ve her şeyi doğru anlamak ister. Bu yüzden söylenen sözleri yüzeyde bırakmaz, altını üstünü düşünür.

Başak biriyle konuşurken bile 'acaba burada ne demek istedi' diye zihninde tekrar eder. Şakalar bile bazen ciddiye alınabilir çünkü Başak için yanlış anlaşılmak rahatsız edicidir. Her şeyi bu kadar ciddiye almasının nedeni aslında kontrol ihtiyacıdır. Hayatın dağılmasını istemez, bu yüzden her şeyi fazla önemseyebilir.

Oğlak burcu hayatı sorumluluk çerçevesinde algılar.

Olaylara hafif yaklaşmak ona göre değildir. Yapılan bir eleştiri, söylenen bir söz ya da verilen bir görev Oğlak’ın zihninde uzun süre yer eder.

Oğlak şaka kaldırmaz demek doğru olmaz ama her şeyin bir zamanı ve yeri olması gerektiğine inanır. Bu yüzden ciddiyetsiz davranışlar onu rahatsız edebilir. Hayatı fazla ciddiye almasının nedeni, güçlü durma isteğidir. Gevşerse kontrolü kaybedeceğini düşünür.

Akrep burcu için hiçbir şey "sadece öyle" değildir.

Her sözün, her bakışın ve her davranışın bir anlamı vardır. Bu yüzden Akrep hayatı yüzeyden yaşamaz.

Bir şaka bile Akrep’in zihninde farklı yerlere gidebilir. 'Bunu niye söyledi', 'altında başka bir şey mi var' soruları devreye girer. Akrep’in her şeyi ciddiye alması, sezgilerinin güçlü olmasından gelir. Tehlikeyi önceden fark etmek ister. Bu da onu zaman zaman fazlasıyla tetikte ve ciddi yapar.

