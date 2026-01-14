Yeniliklere En Açık 4 Burç: Değişim Onları Korkutmuyor
Herkes değişime aynı mesafede durmaz. Kimileri alıştıklarını bırakmak istemezken, kimileri için yeni olan her şey heyecan vericidir. Astrolojide bazı burçlar vardır ki rutin onları köreltir, belirsizlik ise harekete geçirir. Yeni fikirlere, farklı bakış açılarına ve alışılmadık deneyimlere açık olmayı doğal bir refleks gibi yaşarlar. İşte yeniliklere en açık olan burçlar.
Kova burcu yeniliğin kendisidir.
İkizler burcu zihinsel olarak yeniliğe çok açıktır.
Yay burcu yeniliği keşif olarak görür.
Koç burcu yeniliğe cesaretle yaklaşır.
