Keyfine Düşkün Burçlar: Hayatı Kendileri İçin Yaşayanlar

Güzel ortamlar, hoş sohbetler ve dengeli bir yaşam onun için çok değerlidir. Hayatın sert taraflarından uzak durmak ister, huzuru bozan her şeyden kaçınır.

Terazi keyfine düşkündür ama bunu zarif bir şekilde yapar. Kendini yormak istemez, aşırı stresli ortamlarda uzun süre kalamaz. Keyif aldığı şeyler onun enerjisini yükseltir ve hayata daha olumlu bakmasını sağla