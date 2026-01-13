onedio
Kaybetmekten Korkmuyorlar! Hayatta Risk Almaktan Kaçınmayan Burçlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 11:38

Herkes güvende kalmayı ister ama bazı insanlar için güvenli alan fazla dar gelir. Hayatta ilerlemek, değişmek ve fark yaratmak için risk almak gerektiğini bilirler. Astrolojide bazı burçlar vardır ki ihtimali düşünür, sonucu tartar ama sonunda adım atmaktan geri durmaz. Kaybetme ihtimali onları durdurmaz; asıl korku denememiş olmaktır. İşte risk almaktan kaçınmayan, cesaretiyle öne çıkan burçlar.

Koç burcu risk almayı düşünerek değil, hissederek yapar.

İçgüdüleri güçlüdür ve çoğu zaman uzun uzun analiz yapmadan harekete geçer. Bu durum dışarıdan aceleci gibi algılansa da Koç için beklemek enerjiyi düşüren bir durumdur. Harekete geçmek, onun doğasında vardır.

Koç risk alırken 'ya başarısız olursam?' sorusuna takılmaz. Çünkü başarısızlık onun gözünde son değil, deneyimdir. Yanılsa bile ayağa kalkabileceğini bilir. Bu özgüven, Koç’un hayatında sık sık yeni başlangıçlar yapmasını sağlar. Onu durduran şey korku değil, hareketsizliktir.

Aslan burcu risk alırken görünür olmayı göze alır.

Eleştirilmek, sorgulanmak ya da başarısızlık ihtimali onu geri çekmez. Aksine, sahneye çıkmak ve sorumluluk almak Aslan’ı canlı tutar. Risk onun için yalnızca bir ihtimal değil, kendini ortaya koyma biçimidir.

Aslan risk alırken arkasında durur. Aldığı kararın sonuçlarını üstlenir ve geri adım atmayı sevmez. 'Keşke denemeseydim' demek yerine 'en azından denedim' demeyi tercih eder. Bu cesur tavır, Aslan’ı bulunduğu ortamlarda doğal bir lider haline getirir.

Akrep burcu risk alırken sessizdir.

Herkesin önünde hamle yapmaz, planlarını paylaşmaz. Ancak iç dünyasında karar çoktan verilmiştir. Gerekirse her şeyi kökten değiştirmeyi göze alır. Onun risk anlayışı ani değil, derindir.

Akrep için risk, dönüşümle ilgilidir. Hayatında tıkandığını hissettiği noktada her şeyi bırakıp yeniden başlamaktan çekinmez. Kaybetmekten korkmaz; asıl korkusu olduğu yerde kalmaktır. Bu yüzden Akrep’in aldığı riskler genellikle hayatını tamamen başka bir yöne taşır.

Kova burcu risk alırken toplumun kurallarını pek umursamaz.

Alışılmış yollar ona dar gelir. Farklı olanı denemek, kimsenin cesaret edemediği fikrin peşinden gitmek Kova’yı motive eder. Risk onun için özgürlükle eş anlamlıdır.

Kova çoğu zaman yanlış anlaşılmayı bile göze alır. Çünkü başkalarının beklentilerine göre yaşamak onun için en büyük risktir. Kendi doğrularının arkasında durur ve 'herkes böyle yapıyor' cümlesi Kova’yı ikna etmeye yetmez. Bu yüzden aldığı riskler onu sıradanlıktan uzaklaştırır.

