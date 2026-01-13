Kaybetmekten Korkmuyorlar! Hayatta Risk Almaktan Kaçınmayan Burçlar

İçgüdüleri güçlüdür ve çoğu zaman uzun uzun analiz yapmadan harekete geçer. Bu durum dışarıdan aceleci gibi algılansa da Koç için beklemek enerjiyi düşüren bir durumdur. Harekete geçmek, onun doğasında vardır.

Koç risk alırken 'ya başarısız olursam?' sorusuna takılmaz. Çünkü başarısızlık onun gözünde son değil, deneyimdir. Yanılsa bile ayağa kalkabileceğini bilir. Bu özgüven, Koç’un hayatında sık sık yeni başlangıçlar yapmasını sağlar. Onu durduran şey korku değil, hareketsizliktir.