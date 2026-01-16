En Marjinal Burçlar: Herkes Gibi Olmayı Reddediyorlar!
Marjinal olmak dikkat çekmek için farklı davranmak değildir. Asıl marjinallik, başkalarının onayına ihtiyaç duymadan kendi doğrularıyla yaşayabilmektir. Astrolojide bazı burçlar vardır ki düşünce yapıları, yaşam tarzları ve hayata bakışlarıyla kalabalıktan kolayca ayrılır. Kimseye benzemeye çalışmazlar, zaten buna ihtiyaç da duymazlar. İşte 'ben buyum'demekten çekinmeyen en marjinal burçlar!
Yay burcu marjinalliğini hayat tarzıyla gösterir.
Kova burcu marjinalliğin sözlük karşılığı gibidir.
İkizler burcu marjinalliğini zihninden alır.
Akrep burcu sessiz marjinallerden biridir.
Tek bir yere, tek bir fikre ya da tek bir hayata bağlı kalmak ona göre değildir. Keşfetmek, denemek ve sınırları zorlamak Yay’ın doğasında vardır. Yay için m... Devamını Gör