En Marjinal Burçlar: Herkes Gibi Olmayı Reddediyorlar!

Tek bir yere, tek bir fikre ya da tek bir hayata bağlı kalmak ona göre değildir. Keşfetmek, denemek ve sınırları zorlamak Yay’ın doğasında vardır.

Yay için marjinal olmak cesaretle ilgilidir. Bilinmeyene adım atmaktan korkmaz. Herkesin 'riskli' dediği şeyler Yay’a heyecan verir. Bu yüzden hayatı çoğu zaman sıra dışı deneyimlerle doludur. Farklı kültürlere, farklı düşüncelere ve farklı yaşam biçimlerine açık olması onu kalabalıktan ayırır.