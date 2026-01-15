Ev Kuşu Burçlar! Sessizliği Kalabalığa Tercih Ediyorlar

Yengeç burcu için ev, dünyadaki en güvenli alandır. Dışarıdaki kalabalıklar, yüksek sesler ve plansız programlar Yengeç’i fark edilenden çok daha fazla yorar. Evdeyken ise kontrol ondadır, sınırlarını bilir ve rahat hisseder.

Yengeç dışarı çıkmayı tamamen reddetmez ama çoğu zaman evde kalmayı tercih eder. Çünkü ev ortamı ona duygusal güven verir. Sevdiği insanlar yanındaysa, sıcak bir ortam varsa dışarı çıkmak için ekstra bir motivasyona ihtiyaç duymaz. Bu yüzden son anda iptal edilen planlar Yengeç’te sık görülür.