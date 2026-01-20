Kolay Pes Etmiyorlar: Doğuştan Savaşçı 4 Burç

Hayatın yükünü omuzlamaya alışkındır ve bu yük karşısında şikâyet etmeyi tercih etmez. Zorluklar onun için durma sebebi değil, dayanıklılığını test eden bir süreçtir.

Oğlak mücadeleyi uzun vadeli düşünür. Hemen sonuç almak istemez, adım adım ilerler. Yorulduğunu belli etmez, duygularını geri planda tutar. Bu yüzden çoğu kişi onun ne kadar zorlandığını fark etmez. Ama Oğlak içten içe büyük savaşlar verir. Onu savaşçı yapan şey ani tepkiler değil, vazgeçmemesidir.