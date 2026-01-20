Kolay Pes Etmiyorlar: Doğuştan Savaşçı 4 Burç
Herkes hayatta aynı refleksle hareket etmez. Kimileri zorlandığında durur, kimileri ise tam o noktada güçlenir. Astrolojide bazı burçlar vardır ki mücadele onların karakterinin bir parçasıdır. Hayat ne kadar sert davranırsa davransın, pes etmek yerine savaşmayı tercih ederler. Doğuştan gelen bu direnç, onları hem güçlü hem de dayanıklı kılar. İşte doğuştan savaşçı olan burçlar.
Aslan burcu savaşçı yönünü gururundan ve özgüveninden alır.
Koç burcu savaşçı ruhun en ham, en saf halidir.
Akrep burcu savaşçı ruhunu derinliğinden alır.
Oğlak burcu savaşçı ruhunu dayanıklılığından ve disiplininden alır.
