Sevgili Yay, bugün senin için gökyüzü oldukça ilginç bir tablo çiziyor. Göz kamaştıran Güneş, Satürn ile buluşuyor ve bu kavuşum, senin için ailevi sorumluluklar ve kariyer arasında bir denge kurmayı biraz zorlaştırıyor.

Tam da bu noktada, aile büyüklerinle gerçekleştireceğin sohbetler bugün daha ağır ve ciddi bir ton taşıyabilir. Belki de uzun zamandır konuşmaktan kaçındığın bir konu gündeme gelebilir. Ancak tam da bu noktada, duygusal tepkiler vermek yerine, adımlarını düşünerek atman ve planlı hareket etmen en doğru seçenek olacaktır.

Hayatının bu döneminde ailenle arandaki duygusal bağlarını ve profesyonel hayatını birbirinden ayırabilmek, iş hayatında daha sağlam ve güvenli bir zemin oluşturmana yardımcı olabilir. Sabırlı ol, kararlı ve hedeflerine ulaşmak için ısrarcı ol! Ama belki de seni zorlayan, her an gitme isteği duymandır. Bu yüzden belki de hayatında tam bir düzen kuramamışsındır. Bu durumu biraz düşün ve hayatında dengeyi nasıl sağlayabileceğini keşfetmeye çalış! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…