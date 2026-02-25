Sevgili Yay, bugün Mars ve Uranüs arasındaki kare açı, ofis hayatında bazı beklenmedik durumlarla karşılaşmana neden olabilir. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, belki de asistanının işi bıraktığını öğrenebilirsin. Ya da belki de her gün kullanmakta olduğun bir makinenin arızalandığını fark edebilirsini. İşte bu tür durumlar, seni beklenmedik bir kaosa sürükleyebilir ve gününü biraz zorlaştırabilir.

Neyse ki her durumun bir de diğer yüzü vardır! Bu beklenmedik durumlar ise aslında işlerin ne kadar hantal ve yanlış yürüdüğünü kendi gözlerinle görmek için bir fırsat olabilir. Bu süreçte, belki de eski ve verimsiz sistemleri bir kenara atıp teknolojik yeniliklerle işleri daha hızlı ve etkin bir şekilde yapabileceğin yeni bir akış yaratma şansın olacak. Bu kriz, sadece seni daha hızlı ve verimli bir çalışan yapmayacak, aynı zamanda maliyetleri düşürerek iş yerindeki kahramanın da olmanı sağlayacak. Peki, hâlâ neyi bekliyorsun? Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…