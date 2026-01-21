Maskülen Enerjisi En Yüksek Burçlar: Gücüyle Alan Açanlar

Düşünmeden önce harekete geçer, beklemekten hoşlanmaz. Bir şey yapılacaksa ilk adımı atan çoğu zaman Koç’tur. Bu özellik onu lider yapar ama aynı zamanda risk alabilen biri haline de getirir.

Koç’un maskülen enerjisi doğrudanlıkla ilgilidir. Ne istiyorsa söyler, ne hissediyorsa belli eder. Oyun sevmez, dolaylı yollara girmez. Bu yüzden Koç’un enerjisi bazen sert algılansa da aslında nettir. Hayatta ilerlemek, kazanmak ve mücadele etmek onun doğasında vardır. Geri adım atmaz, düşse bile ayağa kalkar.