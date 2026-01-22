En İnatçı Kadın Burçları: Fikrinden Dönmeyen, Bildiğini Okuyanlar!

Bir fikre bir kez bağlandıysa, onu değiştirmek neredeyse imkansızdır. Mantık, açıklama, ikna çabası çoğu zaman etkisiz kalır. Çünkü Boğa için karar vermek sadece düşünmekle ilgili değildir; içsel bir güven duygusuyla ilgilidir.

Boğa kadını bildiğini okur. Sessizdir ama geri adım atmaz. Tartışmalarda yüksek ses kullanmaz, dramatik tepkiler vermez ama çizgisini bozmaz. Zamanla karşısındaki yorulur, Boğa yerinde kalır. İnatçılığı kriz çıkaran bir yapıdan çok, 'ben buyum' tavrıyla kendini gösterir.