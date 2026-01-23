Hayatta Hep B Planı Olan Burçlar: Asla Tek İhtimale Güvenmeyenler
Bazı insanlar vardır, hayatı 'oluruna bırakmak' gibi bir refleksi asla geliştiremez. Her şey yolunda giderken bile kafasının bir köşesinde mutlaka başka bir ihtimal daha vardır. Bir plan yaparlar ama onun yanında ikinci, üçüncü hatta dördüncü senaryoyu da hazır tutarlar. Çünkü onlara göre hayatta güvenilecek tek şey hazırlıklı olmaktır. B planı olmayan plan, plan sayılmaz.
Oğlak burcu B planı kavramının vücut bulmuş halidir.
Başak burcu detay, olasılık ve senaryo üretme konusunda adeta bir makine gibidir.
Akrep burcu duygusal olarak yoğun yaşasa da zihinsel olarak son derece stratejiktir.

