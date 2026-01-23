Hayatta Hep B Planı Olan Burçlar: Asla Tek İhtimale Güvenmeyenler

Hayata duygusal değil, stratejik yaklaşır. Bir hedef koyduğunda sadece o hedefe giden yolu değil, o yol kapanırsa hangi yöne sapacağını da önceden düşünür. 'Olmazsa dağılmam' psikolojisi Oğlak’ta çok güçlüdür.

Kontrol ihtiyacı ve güvenlik duygusu Oğlak’ı sürekli plan yapmaya iter. İşte, ilişkide, hayatta... Her alanda alternatif senaryoları vardır. Dışarıdan rahat ve soğukkanlı görünür ama zihni sürekli hesap yapar. Çünkü Oğlak için sürpriz değil, hazırlık güven verir. B planı onun için panik değil, konfor alanıdır.