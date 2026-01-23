onedio
Hayatta Hep B Planı Olan Burçlar: Asla Tek İhtimale Güvenmeyenler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.01.2026 - 17:58

Bazı insanlar vardır, hayatı 'oluruna bırakmak' gibi bir refleksi asla geliştiremez. Her şey yolunda giderken bile kafasının bir köşesinde mutlaka başka bir ihtimal daha vardır. Bir plan yaparlar ama onun yanında ikinci, üçüncü hatta dördüncü senaryoyu da hazır tutarlar. Çünkü onlara göre hayatta güvenilecek tek şey hazırlıklı olmaktır. B planı olmayan plan, plan sayılmaz.

Oğlak burcu B planı kavramının vücut bulmuş halidir.

Oğlak burcu B planı kavramının vücut bulmuş halidir.

Hayata duygusal değil, stratejik yaklaşır. Bir hedef koyduğunda sadece o hedefe giden yolu değil, o yol kapanırsa hangi yöne sapacağını da önceden düşünür. 'Olmazsa dağılmam' psikolojisi Oğlak’ta çok güçlüdür.

Kontrol ihtiyacı ve güvenlik duygusu Oğlak’ı sürekli plan yapmaya iter. İşte, ilişkide, hayatta... Her alanda alternatif senaryoları vardır. Dışarıdan rahat ve soğukkanlı görünür ama zihni sürekli hesap yapar. Çünkü Oğlak için sürpriz değil, hazırlık güven verir. B planı onun için panik değil, konfor alanıdır.

Başak burcu detay, olasılık ve senaryo üretme konusunda adeta bir makine gibidir.

Başak burcu detay, olasılık ve senaryo üretme konusunda adeta bir makine gibidir.

Tek planla ilerlemek Başak’a göre büyük bir risk demektir. Her ihtimali düşünür, her detayı hesaplar, her olasılığı analiz eder. Plan A’nın yanına otomatik olarak B, C ve D planı eklenir.

Başak için bu durum kontrol ihtiyacından çok “hazırlıklı olma” refleksidir. Hayatı sürprizlerle değil, düzenle yönetmek ister. Bir şey ters giderse afallamaz çünkü zaten o ihtimali daha önce düşünmüştür. B planı, onun zihninde güven hissi yaratır. Kontrolsüzlük en büyük stres kaynağıdır ve bunu planlarla dengeler.

Akrep burcu duygusal olarak yoğun yaşasa da zihinsel olarak son derece stratejiktir.

Akrep burcu duygusal olarak yoğun yaşasa da zihinsel olarak son derece stratejiktir.

İnsanlara, ilişkilere, işlere ve hayata karşı tek ihtimale asla güvenmez. Her zaman arka planda bir alternatif yol, bir çıkış kapısı, bir başka senaryo vardır.

Akrep’in B planı yapmasının temelinde güven problemi ve kontrol isteği yatar. Kendini riske atmayı sevmez, savunmasız kalmaktan hoşlanmaz. Bu yüzden her ihtimali sessizce hesaplar. Kimseye belli etmez ama zihninde her senaryo hazırdır. Plan bozulursa paniklemez, çünkü zaten iç dünyasında başka bir yol çoktan çizilmiştir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
