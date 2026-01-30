En Problematik Burçlar: Bulundukları Ortamda Huzur Nadiren Kalır

Bu da onu doğal olarak problemli yapar. Güven sorunu, kontrol ihtiyacı, kıskançlık ve duygusal sahiplenme Akrep’in ilişkilerde kriz üretmesine neden olur. Kolay kolay sakin kalmaz, bir şey kafasına takıldıysa içinden atamaz.

Akrep’in problemi sessiz ilerler. Ortada kavga yokken bile iç dünyasında fırtına kopar. İçine atar, biriktirir, sonra patlar. Bu yüzden ilişkilerinde ani kopuşlar, sert tepkiler ve duygusal krizler sık görülür. Derinliği güçlüdür ama bu derinlik çoğu zaman huzur değil, karmaşa üretir.