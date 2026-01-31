Kısmeti En Açık Burçlar: Önlerine Hep Bir Fırsat Çıkıyor!

Hayata karşı rahat ve pozitif duruşu sayesinde fırsatları kendine çeker. Bir yere girer, biriyle tanışır, konu konuyu açar ve bir bakmışsın yeni bir kapı aralanmıştır. Yay için kısmet çoğu zaman planlı değil, spontane gelir.

Risk almaktan çekinmemesi ve hayata güvenmesi Yay’ın en büyük avantajıdır. Kısmet kapıları genelde cesaret edenlere açılır ve Yay bunu içgüdüsel olarak bilir. O yüzden aşk da, para da, yeni başlangıçlar da yolunu sık sık bulur.