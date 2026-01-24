En Çapkın Erkek Burçları: Flört Onlar İçin Karakter Özelliği!

Konuşması, mizahı, enerjisi ve hızlı zekası zaten flört modunda çalışır. Sohbet ederken bile karşısındakiyle bağ kurar, göz teması kurar, jest yapar, ilgi verir... çoğu zaman bunun farkında bile olmaz.

İkizler için flört sadece karşı cinsle değil, hayatla kurulan bir bağ gibidir. İlgi görmek hoşuna gider, beğenilmek besler, etkileşim onu canlı tutar. Tek kişiye odaklanması zor olabilir çünkü merakı da ilgisi de hızlı değişir. Çapkınlığı hesaplı değil, doğal ve akışkan şekilde yaşar.