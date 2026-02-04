onedio
Asla Gardını İndirmeyen Burçlar: Ne Olursa Olsun Tetikte Kalanlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.02.2026 - 13:42

Herkes zaman zaman savunmasını indirir, rahatlar, kendini akışa bırakır. Ama bazı burçlar için bu durum pek mümkün değildir. Onlar için güven, bir anda oluşmaz; hatta çoğu zaman hiç tam olarak yerleşmez. Yaşanmışlıklar, sezgiler ve içgüdüler onları sürekli tetikte tutar. İyi niyetli olsalar bile kontrolü bırakmak istemezler. İşte asla gardını indirmeyen burçlar ve bu tavrın arkasındaki nedenler.

Akrep

Akrep burcu gard kelimesinin vücut bulmuş halidir. Kimseye tamamen açılmaz, kimseye tam anlamıyla teslim olmaz. En yakınında bile küçük bir mesafe payı bırakır. Bunun sebebi güvensizlikten çok, kendini koruma refleksidir.

Akrep yaşadığı her şeyi hafızasına kazır. Bir kez kırıldıysa, bir daha aynı yerden vurulmamayı garanti altına alır. Bu yüzden sakin görünse bile iç dünyasında sürekli analiz halindedir. Akrep için gardı indirmek, kontrolü kaybetmekle eşdeğerdir.

Oğlak

Oğlak burcu için gard, disiplinin bir parçasıdır. Hayata karşı güçlü durmak zorunda olduğunu hisseder. Duygusal anlamda bile mesafeli kalmasının sebebi, zayıf görünmemektir. Her zaman planlı, her zaman hazırlıklıdır.

Oğlak kolay güvenmez çünkü güvenmek ona göre ciddi bir sorumluluktur. Birine alan açmadan önce uzun uzun gözlemler. Dışarıdan soğuk görünse de bu tavır, kendini ve düzenini koruma isteğinden gelir. Gardını indirdiği an sayısı oldukça azdır.

Kova

Kova burcunun gardı duygusal değil zihinseldir. Mesafeyi kalbiyle değil, aklıyla koyar. İnsanlara yaklaşır ama tam olarak içine almaz. Özgürlüğünü ve bireyselliğini korumak için bilinçli bir savunma hattı kurar.

Kova duygusal yoğunluktan hoşlanmaz. Kontrolü kaybettiğini hissettiği an geri çekilir. Bu yüzden karşısındaki ne kadar yakınlaşırsa yakınlaşsın, Kova’nın içinde her zaman bir 'geri çekilme planı' vardır.

