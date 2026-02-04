Asla Gardını İndirmeyen Burçlar: Ne Olursa Olsun Tetikte Kalanlar

Akrep burcu gard kelimesinin vücut bulmuş halidir. Kimseye tamamen açılmaz, kimseye tam anlamıyla teslim olmaz. En yakınında bile küçük bir mesafe payı bırakır. Bunun sebebi güvensizlikten çok, kendini koruma refleksidir.

Akrep yaşadığı her şeyi hafızasına kazır. Bir kez kırıldıysa, bir daha aynı yerden vurulmamayı garanti altına alır. Bu yüzden sakin görünse bile iç dünyasında sürekli analiz halindedir. Akrep için gardı indirmek, kontrolü kaybetmekle eşdeğerdir.