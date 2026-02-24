Mart Ayında Aşkı Bulacak Burçlar! Yeni Bir Hikayeye Başlayabilirler

Terazi burcu için mart ayı romantik çekiciliğin belirgin şekilde arttığı bir süreç olabilir. İlgi odağı haline gelmek yeni romantik fırsatları beraberinde getirebilir. Sağlıksız ilişkiler zayıflarken daha dengeli bağlar kurmak için uygun zemin oluşuyor.

İlk etapta karmaşa hissi oluşsa bile ilerleyen süreçte duygusal denge güçleniyor. Sonbahara doğru daha sağlıklı ve uyumlu bir birlikteliğin temelleri atılabilir.