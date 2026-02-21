Mart Ayında Hayatı Değişecek Burçlar: Yeni Başlangıçların Kapısı Aralanıyor!

Mart ayının ilk günleri Koç burçları için bekleyen işlerin hareketlenmeye başladığı bir sürece işaret ediyor. Uzun süredir ertelenen bir karar netleşebilir, yöneticilerle yapılan görüşmeler sonuç verebilir veya sorumluluk alanını genişletecek bir teklif gündeme gelebilir. Görünürlük artarken liderlik fırsatları da kendini gösterebilir.

İlişkilerde ise süregelen gerginliklerin yerini daha açık iletişim alıyor. Duyguların netleşmesi, kararsızlık yaşayan bağların yönünü belirleyebilir. Sabırsız davranmamak ve gelen fırsatlara hızlı karşılık vermek, bu dönemin kazançlarını büyütebilir.