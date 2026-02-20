Asla Tatmin Olmayan 3 Burç: Ne Yapsalar Daha Fazlasını İsterler!

Oğlak burcu hedef odaklı bir yapıya sahiptir. Bir hedefe ulaştığında kısa süreli bir memnuniyet yaşasa da zihni hemen bir sonraki basamağa yönelir. Onun için başarı bir varış noktası değil, devam eden bir süreçtir.

Tatminsizliği çoğu zaman hırsından beslenir. Daha güçlü bir konum, daha sağlam bir gelecek ve daha büyük başarılar peşinde koşar. Bu motivasyon onu zirveye taşıyabilir, ancak durup keyfini çıkarmayı unutmasına da neden olabilir.