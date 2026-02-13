Akrep burcu sabır konusunda şaşırtıcı derecede güçlüdür. Kolay kolay patlamaz, her şeyi içine atıyor gibi görünür. Ama aslında zihninde not alır. Kimin ne dediğini, hangi cümlenin nerede kırdığını unutmaz. Bu yüzden terslendiği an söyledikleri tesadüf değildir; bilinçli ve hedeflidir.

En dikkat çeken tarafı, bağırmadan kırabilmesidir. Sakin bir ses tonuyla öyle bir cümle kurar ki karşısındaki neye uğradığını şaşırır. Laf kalabalığı yapmaz; tek cümle yeterli olur. Üstelik söyledikleri genelde gerçeğin tam merkezindedir. Bu yüzden hem ağır gelir hem de inkar edilemez. Akrep konuşursa, o konuşma uzun süre hafızadan silinmez.