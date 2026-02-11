En Dikkatli Burçlar: Hiçbir Detayı Gözden Kaçırmıyorlar!

Başak burcu detay demektir. Onun yanında bir şeyi eksik anlatmak neredeyse imkansızdır çünkü zihni sürekli analiz halindedir. Küçük bir tarih hatası, yanlış bir kelime, tutarsız bir davranış... Hepsini anında yakalar.

Başak’ın dikkati sadece dış dünyaya değil, sorumluluklarına da yöneliktir. İş hayatında hata payı en düşük burçlardan biridir. Çünkü her şeyi iki kez kontrol eder, plan yapar ve ihtimalleri düşünür. Onun gözünden kaçan şey sayısı gerçekten çok azdır.