Şubat Ayının En Kısmetli Burçları: Şans Onların Tarafında

Şubat Ayının En Kısmetli Burçları: Şans Onların Tarafında

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.02.2026 - 17:42

Şubat ayı gökyüzü hareketleriyle birlikte kısmet temasını güçlü şekilde öne çıkarıyor. Ay ortasında gerçekleşen Güneş tutulması ve ardından gelen etkiler, bazı burçlar için beklenen açılımları beraberinde getiriyor. Bu süreçte şans tesadüf gibi değil, doğru zamanda doğru adım atma hissiyle ilerliyor. Karşılaşmalar anlam kazanıyor, fırsatlar daha net fark ediliyor.

Terazi

Terazi

Terazi burçları için Şubat ayı sosyal ve duygusal anlamda oldukça hareketli geçiyor. Yeni tanışmalar, flörtler ve ilişkilerde açılan kapılar dikkat çekiyor. Terazi’nin doğal cazibesi bu ay daha görünür hale geliyor ve bu da kısmeti hızlandırıyor.

Şubat ayında Terazi için fırsatlar genellikle insanlar aracılığıyla geliyor. Kurulan bir bağ, yapılan bir konuşma ya da alınan bir davet beklenmedik bir süreci başlatabilir. Kısmet, Terazi’nin dengeli duruşuyla birlikte büyüyor.

Akrep

Akrep

Akrep burçları için Şubat ayı derin ve kalıcı kısmetler getiriyor. Yüzeysel şanslardan çok, uzun vadede etkisi olacak fırsatlar ön plana çıkıyor. Özellikle maddi konular ve güven teması bu ay daha güçlü çalışıyor.

Akrep’in sezgileri Şubat ayında oldukça net. Doğru adımı doğru anda atma becerisi kısmeti artırıyor. Bu süreçte karşılaşılan insanlar ya da gelen teklifler, hayatın gidişatında belirleyici rol oynayabilir.

Koç

Koç

Koç burçları için Şubat ayı hızlı ve cesur kısmetler sunuyor. Beklenmedik fırsatlar, ani başlangıçlar ve sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Koç’un enerjisi ve girişkenliği, şansı daha görünür hale getiriyor.

Bu ay Koç için önemli olan hızlı kararlar değil, doğru yönlendirilmiş adımlar. Cesaretle atılan hamleler karşılıksız kalmıyor. Şubat, Koç’un 'harekete geçince yol açılıyor' dediği bir dönem olabilir.

