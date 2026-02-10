onedio
Herkesi Memnun Etmeye Çalışan 3 Burç: Kendi İsteklerini En Sona Atıyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 14:10

Herkesi memnun etmek kulağa ilk başta çok güzel gelse de, işin içinde ciddi bir yorgunluk barındırır. Özellikle bazı burçlar için 'hayır' demek neredeyse imkansızdır. Ortamın dengesi bozulmasın diye susarlar, karşı taraf üzülmesin diye geri adım atarlar. Zamanla kendi isteklerini görmezden gelmeleri ise kaçınılmaz olur. İşte herkesi memnun etmeye çalışırken en çok kendini yoran o burçlar...

Terazi

Terazi

Terazi için huzur ve denge her şeyden önce gelir. Bir ortamda gerginlik varsa, Terazi içten içe rahatsız olur ve durumu toparlamak için hemen devreye girer. Kimin ne istediğini, kimin neye alındığını fazlasıyla düşünür. Bu yüzden çoğu zaman kendi fikrini geri plana atar.

Terazi’nin en büyük sınavı, karşısındaki insanları üzmemek uğruna kendini ikinci plana koymasıdır. “Ben sonra hallederim” cümlesi hayat felsefesine dönüşebilir. Herkes mutlu olsun isterken, günün sonunda kendi kararsızlığı ve yorgunluğuyla baş başa kalması oldukça yaygındır.

Balık

Balık

Balık burcu empati konusunda adeta sınır tanımaz. Karşısındaki insanın ruh halini kendi ruhu gibi hisseder. Bu yüzden 'hayır' demek ona ağır gelir. Birini kırma ihtimali varsa, kendi rahatsızlığını bile görmezden gelebilir.

Balıklar için memnun etmek, sevilmenin bir yolu gibidir. Fedakârlık yaptıkça değer göreceğini düşünür. Ancak bu durum zamanla duygusal tükenmişliğe yol açabilir. Çünkü Balık çoğu zaman verdiğinin karşılığını alamadığını çok geç fark eder.

Yengeç

Yengeç

Yengeç burcu sevdiklerinin mutluluğunu kendi mutluluğunun önüne koyar. Özellikle ailesi ve yakın çevresi söz konusuysa, kendi ihtiyaçlarını kolayca erteleyebilir. Ortamda biri mutsuzsa, Yengeç bunu kişisel sorumluluğu gibi hisseder.

Yengeç’in memnun etme isteği tamamen duygusaldır. 'Onlar iyi olsun yeter' düşüncesiyle hareket eder. Ancak bu durum uzun vadede Yengeç’i sessizce yıpratır. Çünkü herkes için güçlü dururken, kendi duygularını içine atma eğilimi gösterir.

Reklam
