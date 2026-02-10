Herkesi Memnun Etmeye Çalışan 3 Burç: Kendi İsteklerini En Sona Atıyorlar

Terazi için huzur ve denge her şeyden önce gelir. Bir ortamda gerginlik varsa, Terazi içten içe rahatsız olur ve durumu toparlamak için hemen devreye girer. Kimin ne istediğini, kimin neye alındığını fazlasıyla düşünür. Bu yüzden çoğu zaman kendi fikrini geri plana atar.

Terazi’nin en büyük sınavı, karşısındaki insanları üzmemek uğruna kendini ikinci plana koymasıdır. “Ben sonra hallederim” cümlesi hayat felsefesine dönüşebilir. Herkes mutlu olsun isterken, günün sonunda kendi kararsızlığı ve yorgunluğuyla baş başa kalması oldukça yaygındır.