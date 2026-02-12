En Hayalperest Burçlar: Gerçeklikten Çok Hayallerinde Yaşıyorlar!

Balık burcu hayal gücünün vücut bulmuş halidir. Gerçek dünya ona çoğu zaman sert gelir; o yüzden kendi iç dünyasında daha renkli, daha romantik bir evren kurar. Bir şarkı dinlerken film sahnesi gibi düşünebilir, basit bir anıyı bile epik bir hikâyeye dönüştürebilir.

Hayalleri yalnızca aşk üzerine değildir; kariyer, yaşam tarzı, insan ilişkileri… Her alanda zihninde alternatif senaryolar vardır. Bazen fazla kaptırıp gerçeklikten uzaklaşsa da, en yaratıcı fikirler çoğu zaman Balık’tan çıkar.