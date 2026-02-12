onedio
article/comments
Güneş Tutulmasında Hayatı Değişecek 4 Burç: 17 Şubat'ta Kader Çarkı Dönüyor!

Güneş Tutulmasında Hayatı Değişecek 4 Burç: 17 Şubat’ta Kader Çarkı Dönüyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.02.2026 - 10:12

2026 yılının ilk Güneş tutulması 17 Şubat Salı günü saat 19.46’da gerçekleşiyor. Halkalı tutulma olarak kayıtlara geçecek bu gökyüzü olayı, ateş halkası görüntüsüyle dikkat çekecek. Güneş tutulmaları her zaman güçlü başlangıçları ve ani farkındalıkları temsil eder. Eski düzenler kapanır, yeni kapılar aralanır. Özellikle dört burç için bu tutulma, hayatın yönünü değiştirecek kadar etkili olacak.

Koç

Koç

Koç burcu için 17 Şubat Güneş tutulması cesaretle alınacak kararların habercisi. Uzun süredir içinde biriken değişim isteği artık ertelenemeyecek noktaya geliyor. Kariyer, yaşam düzeni ya da kişisel hedeflerle ilgili net bir yön çizme zamanı.

Bu dönem Koç için 'ya şimdi ya hiç' enerjisi taşıyor. Risk almak korkutucu görünse de iç ses güçlü şekilde yol gösterecek. Tutulma, Koç’un hayatında hızlanma ve netleşme etkisi yaratacak. Eski bir sayfa kapanırken çok daha iddialı bir dönem başlıyor.

Terazi

Terazi

Terazi burcu için tutulma ilişkiler ve ortaklıklar alanında büyük bir aydınlanma getirebilir. Kimin yanında kalmak istediği, hangi bağın artık yorucu olduğu daha net görülecek. Kararsızlık perdesi aralanıyor.

17 Şubat sonrası Terazi, daha güçlü sınırlar çizebilir. Duygusal hayatında ya da iş birliklerinde yeni bir denge kuruluyor. Bitenler üzebilir fakat açılan kapılar çok daha sağlam temellere dayanacak.

Oğlak

Oğlak

Oğlak burcu için bu tutulma sorumluluklar ve hedefler konusunda radikal bir karar sürecini tetikliyor. Uzun zamandır taşınan yüklerin artık hafifletilmesi gerekiyor. Çalışma hayatında ya da statüyle ilgili konularda yön değişimi gündeme gelebilir.

Güneş tutulması Oğlak’a cesur bir yeniden yapılanma şansı veriyor. Kontrolü elinde tutma alışkanlığı yerini daha bilinçli bir planlamaya bırakabilir. Hayat planı güncelleniyor ve bu güncelleme kalıcı olacak.

Balık

Balık

Balık burcu için 17 Şubat tutulması içsel bir uyanış etkisi taşıyor. Uzun süredir bastırılan duygular, ertelenen hayaller veya görmezden gelinen gerçekler görünür hale geliyor. Artık kaçış değil yüzleşme zamanı.

Balık için bu dönem ruhsal bir sıçrama anlamına gelebilir. Yaşam tarzında, hedeflerde ya da çevrede ciddi değişimler yaşanabilir. Tutulma, Balık’a 'kendi yolunu seç' mesajı veriyor. Hayatın akışı yeni bir yöne doğru dönüyor ve bu kez daha bilinçli ilerleme söz konusu.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
