Güneş Tutulmasında Hayatı Değişecek 4 Burç: 17 Şubat’ta Kader Çarkı Dönüyor!

Terazi burcu için tutulma ilişkiler ve ortaklıklar alanında büyük bir aydınlanma getirebilir. Kimin yanında kalmak istediği, hangi bağın artık yorucu olduğu daha net görülecek. Kararsızlık perdesi aralanıyor.

17 Şubat sonrası Terazi, daha güçlü sınırlar çizebilir. Duygusal hayatında ya da iş birliklerinde yeni bir denge kuruluyor. Bitenler üzebilir fakat açılan kapılar çok daha sağlam temellere dayanacak.