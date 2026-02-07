onedio
article/comments
article/share
Güneş Tutulmasında Bereketlenecek Burçlar: Emeklerin Karşılığı Toplanıyor

Güneş Tutulmasında Bereketlenecek Burçlar: Emeklerin Karşılığı Toplanıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.02.2026 - 12:28

2026 yılının ilk Güneş tutulması, 17 Şubat Salı günü saat 19.46’da halkalı tutulma olarak gerçekleşiyor. Gökyüzünde 'ateş halkası' görüntüsü oluşturan bu tutulma, astrolojik olarak bereket ve üretkenlik temalarını güçlendiriyor. Güneş tutulmaları genellikle yeni niyetlerin atıldığı, sonrasında ise karşılığın alındığı dönemler yaratır.

Boğa

Boğa burçları için bu Güneş tutulması doğrudan bereket kapılarını aralıyor. Maddi konularda uzun süredir beklenen gelişmeler, tutulma sonrası daha net hale gelmeye başlıyor. İş hayatında güven veren fırsatlar, kalıcı kazançlar ve istikrar ön plana çıkıyor.

Boğa’nın sabırlı duruşu bu süreçte ödüllendiriliyor. Küçük görünen adımlar zamanla büyüyerek maddi rahatlama yaratabilir. Tutulma, Boğa’nın 'emeğimin karşılığını alıyorum' dediği bir dönemi başlatıyor.

Başak

Başak burçları için tutulma bereketi düzen ve planlama üzerinden getiriyor. İş, proje ve sorumluluk alanlarında emek verilen konular sonuç vermeye başlıyor. Özellikle gelir-gider dengesinin toparlanması ve daha kontrollü bir maddi süreç öne çıkıyor.

Bu dönemde Başak için verimlilik artıyor. Doğru planlanan işler, beklenenden daha fazla kazanç sağlayabilir. Tutulma, Başak’ın hayatında 'az ama sağlam' bir bereket döngüsü yaratıyor.

Oğlak

Oğlak burçları için Güneş tutulması, kariyer ve statü bağlantılı bir bereket getiriyor. Uzun süredir üstlenilen sorumluluklar artık görünür hale geliyor. Bu da maddi ve manevi karşılıkların artmasını sağlıyor.

Oğlak için bu dönem, emeğin sessizce değil fark edilerek ödüllendirildiği bir süreç. Yeni görevler, terfi ya da kazanç sağlayacak iş bağlantıları gündeme gelebilir. Tutulma, Oğlak’ın hayatında kalıcı bir bolluk kapısı açıyor.

