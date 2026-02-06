Güneş Tutulmasıyla Şansı Dönen Burçlar: Talihin Yönü Değişiyor

Boğa burçları için tutulmanın etkisi maddi ve somut alanlarda hissediliyor. Para, iş ve güven temaları üzerinden şanslı gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir sabırla beklenen bir kazanç ya da rahatlatıcı bir gelişme gündeme gelebilir.

Bu süreçte Boğa’nın istikrar arayışı ödüllendiriliyor. Küçük görünen fırsatlar zamanla büyüyebilir. Şans, hızlı değil ama sağlam ilerliyor. Tutulma sonrası Boğa, kontrol hissini yeniden kazanırken hayatın daha destekleyici aktığını fark edebilir.